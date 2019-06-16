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رئيس اللجنة العقارية السعودية: حجم الإنجاز خلال فترة وجيزة يعكس قوة الاقتصاد المصرى

الأحد، 16 يونيو 2019 11:00 م
رئيس اللجنة العقارية السعودية: حجم الإنجاز خلال فترة وجيزة يعكس قوة الاقتصاد المصرى أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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قال حمد بن على الشويعر، رئيس اللجنة الوطنية العقارية، بمجلس الغرف السعودية، إن المملكة السعودية لديها رغبة فى تعزيز التعاون مع مصر من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية التى تطرحها مصر فى القطاع العقارى، مضيفا أن حجم العمل والإنجاز الذى تم فى مصر خلال فترة وجيزة يعكس قوة الاقتصاد المصرى، وخلق جسر تعاون بين الحكومتين المصرية والسعودية للمساهمة فى بناء مصرنا الحبيبة.
 
وأضاف الشويعر، خلال حفل عشاء نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الأحد، لوفد من 40 مستثمر سعودى، أن الاقتصاد السعودى نما إيجابيا خلال الفترة الماضية بعدما تحققت العديد من الإنجازات لتصبح المملكة ضمن أقوى 20 دولة اقتصاديا، كما تطرح خلال الفترة الحالية مبادرات وبرامج ومشروعات عملاقة تساهم فى تنفيذ رؤية 2030 لجذب استثمارات محلية وأجنبية، وخلق شراكات بين القطاع الخاص، من أبرزها مشروع نيوم والبحر الأحمر ومشاريع وزارة الإسكان.
 
واستقبلت مساء أمس السبت، جمعية رجال الأعمال المصريين وفد اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية برئاسة حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية ضم الوفد اكثر من 40 مستثمرا ومطورا عقاريا وكبري الشركات العقارية بالمملكة.
 
 هذا ومن المقرر تنظيم الجمعية زيارة لوفد الشركات السعودية إلى مدينة العلمين الجديدة وتفقد مشروع مراسي بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بالإضافة إلى لقاء الوفد بمحافظ الأسكندرية عبد العزيز قنصوة لحضور ندوة عن فرص الاستثمار بالمحافظة.

حمد بن على الشويعر

اللجنة الوطنية العقارية

مجلس الغرف السعودية

المملكة السعودية

القطاع العقارى

الاقتصاد المصرى

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