رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفالية بعنوان "يسوع هو سلامنا"

سارة علام

أقام فريق "الكنيسة ترنم" للترنيم والتسبيح مساء أمس السبت، احتفالًا موسيقيًّا بعنوان "يسوع هو سلامنا"، بحضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وبمشاركة قرابة 1500 شخص، وعدد من أعضاء مجلس النواب؛ قدم فيها الفريق 17 ترنيمة تنوعت بين الألحان الحديثة والقديمة تخللها غناء منفرد لكريستيان رطل.

شكر الدكتور القس أندريه زكي خدمة "الكنيسة ترنم" التى تقدم تحت مظلة رابطة الإنجيلية، وإدارة الدكتور سامى سعيد سلامة، وتمثل جميع المذاهب الإنجيلية بمصر، معربًا عن أمنياته أن يكون هذا الفريق لمجد الله وخدمة المجتمع فى مصر.

ووجه الشكر إلى الموسيقار العالمي المبدع ناير ناجى، الذى كان مصدر إلهام للفريق، وقدم نموذجًا متميزًا بتواضعه واستعداده لخدمة الكنيسة، معبرًا عن تمنياته أن يكون فريق "الكنيسة ترنم" إلهامًا للكنيسة والمجتمع.

شارك فى الاحتفال القس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس أمير ثروت، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس باسم بشرى، أمين عام المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، وعدد من قيادات ورعاة الكنائس الإنجيلية بالقاهرة.