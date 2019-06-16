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رئيس الحكومة المغربية يزور جناح الإمارات فى موسم طانطان.. صور

الأحد، 16 يونيو 2019 10:59 ص
رئيس الحكومة المغربية يزور جناح الإمارات فى موسم طانطان.. صور رئيس الحكومة المغربية يزور جناح الإمارات فى موسم طانطان
كتب بلال رمضان

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زار سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، فى موسم طانطان بنسخته الـ 15، ورافقه كل من وسيدى محمد ولد محم وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمى باسم الحكومة الموريتانية، ومحمد فاضل بنيعيش رئيس مؤسسة "الموكار" المنظمة لموسم طانطان، وعبدالله بطى القبيسى مدير إدارة الفعايات والإتصال فى اللجنة، وعبيد خلفان المزروعى مدير إدارة التخطيط والمشاريع فى اللجنة، ومنهم محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوى والاقتصاد الاجتماعى والصناعة التقليدية المغربية، ومحمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، وجميلة المصلى كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوى والاقتصاد الاجتماعى والصناعة التقليدية، المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والولاة وعمال جلالة الملك ورؤساء المجالس المحلية وشيوخ القبائل البدوية المغربية.

وتفقد رئيس الحكومة المغربى أروقة جناح الإمارات، وأطلع على معرض الصور الذى يوثق متانة العلاقات الإماراتية المغربية حيث يقدم صور تجمع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالمغفور له الملك الحسن الثانى سنة 1980، إلى جانب صور تجمع الشيخ بن زايد آل نهيان بالعاهل المغربى الملك محمد السادس، وصور تجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع أخيهم جلالة الملك محمد السادس.

وأطلع رئيس الحكومة المغربية والوفد المرافق على الأجنحة الإماراتية التى تستعرض التراث البحرى وورش الصناعات التقليدية المشتركة بين نسوة من  الإمارات والمغرب، وأركان الملبوسات التقليدية الإماراتية والضيافة والقهوة العربية والمأكولات الشعبية والمجلس.

وتفاعل رئيس الحكومة بحماسة كبيرة مع إيقاعات أغنية "طانطان يا دار الكرم" التى عبر عن إعجابه وفخره بها، معبراً عن أعجابه بالصقور الإماراتية  وحرص على التقاط  صور تذكارية وهو يحمل الصقر على يده.

كما اطلع الوفد الرسمى المغربى فى زيارته للجناح الإماراتى على المعروضات التراثية والثقافية التى تعكس الموروث الحضارى للإمارات، وأثنى على حسن تنظيم الجناح الإماراتى وأشاد بالتنسيق والتنوع والعرض واعتبر أن هذه المشاركة تجسد حرص ورغبة الإمارات العربية المتحدة فى رفع حجم التبادل الثقافى والتراثى والفنى بين البلدين الشقيقين.

الجمال فى موسم طانطان
الجمال فى موسم طانطان

 

تراث الإمارات فى موسم طانطان 2019
تراث الإمارات فى موسم طانطان 2019

 

جانب آخر للجمال فى موسم طانطان 2019
جانب آخر للجمال فى موسم طانطان 2019

 

جولة رئيس الحكومة المغربية فى موسم طانطان
جولة رئيس الحكومة المغربية فى موسم طانطان

 

رئيس الحكومة المغربى يتفقد معرض الصور الإماراتى فى موسم طانطان
رئيس الحكومة المغربى يتفقد معرض الصور الإماراتى فى موسم طانطان

 

رئيس الحكومة المغربية أمام معرض الصور فى موسم طانطان
رئيس الحكومة المغربية أمام معرض الصور فى موسم طانطان

 

رئيس الحكومة المغربية فى جناح الإمارات
رئيس الحكومة المغربية فى جناح الإمارات

 

رئيس الحكومة المغربية فى موسم طانطان
رئيس الحكومة المغربية فى موسم طانطان

 

رئيس الحكومة المغربية يزور جناح الإمارات فى موسم طانطان
رئيس الحكومة المغربية يزور جناح الإمارات فى موسم طانطان

 

رئيس حكومة المغرب فى موسم طانطان
رئيس حكومة المغرب فى موسم طانطان

 

زيارة رئيس الحكومة المغربية لجناح الإمارات فى موسم طانطان
زيارة رئيس الحكومة المغربية لجناح الإمارات فى موسم طانطان

 

عروض إماراتية فى موسم طانطان
عروض إماراتية فى موسم طانطان

 

عروض تراثية إماراتية فى موسم طانطان
عروض تراثية إماراتية فى موسم طانطان

 

مشاركة الإمارات فى موسم طانطان
مشاركة الإمارات فى موسم طانطان

 


رئيس الحكومة المغربية

الإمارات موسم طانطان

تراث الامارات

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