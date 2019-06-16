رئيس البرلمان العربى: مستمرون فى دعم اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار

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أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى، أن القضية اليمنية إحدى أهم القضايا الأساسية على جدول إعمال البرلمان ولجانه الدائمة..مشددا على استمرار البرلمان فى جهوده لدعم الشرعية فى اليمن تحقيقاً لتطلعات شعبها فى الأمن والاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.

جاء ذلك خلال اجتماعه ،اليوم الأحد، مع رئيس مجلس النواب اليمنى سلطان سعيد البركانى - الذى يزور القاهرة والوفد المرافق له - بمقر جامعة الدول العربية لبحث تطورات الوضع فى اليمن.

وقال رئيس البرلمان العربى - فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع- " إنه أطلع رئيس مجلس النواب اليمنى على قرارات البرلمان العربى بشأن اليمن، وجهوده فى المحافل الإقليمية والدولية وفى الاتحاد البرلمانى الدولى لدعم الشرعية فى اليمن وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثى وفقاً للمرجعيات الثلاث وقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216 ".

من جانبه ثمن رئيس مجلس النواب اليمنى ، مشاركة رئيس البرلمان العربى فى جلسة مجلس النواب اليمنى التى عقدت فى مدينة سيئون اليمنية شهر أبريل الماضي، معرباً عن الشكر والتقدير للبرلمان العربى على ما يقوم به من جهود لدعم اليمن فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، والتصدى للتدخلات الخارجية فى الشؤون الداخلية فى الدول العربية باعتباره مُمثلاً للشعب العربى .