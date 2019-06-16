رئيس البرلمان الإفريقى: ملك المغرب دعم العلاقات بين أفريقيا والكاريبى

كتبت - هناء أبو العز

أشاد رئيس البرلمان الإفريقى، روجر نكودو دانج، فى العاصمة بنما، بدعم الملك محمد السادس، ملك المغرب، ىالذى يقدمه لفتح صفحة جديدة فى تاريخ العلاقات بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبى.

ونوه رئيس البرلمان الإفريقى، في كلمة أمام الجمعية العامة السنوية لبرلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي، التي يحضرها أيضا رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، على الخصوص بالمقاربة الإنسانية والتضامنية للهجرة لدى الملك.

وأشاد نكودو دانج بدعم الملك، الذى قام بتسوية وضعية آلاف الأفارقة الذين كانوا في طريقهم إلى أوروبا دون أمل في العودة، وحيث يعاني هؤلاء المرشحون للهجرة من معاملة لاإنسانية ومهينة في البلدان التي تستضيفهم على طول مسار رحلتهم".

وقال إنه "بدعم بالغ من الملك، تتم كتابة صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي"، مشيدا، في هذا الصدد، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي ممثلا برئيسه، إلياس كاستيلو، والبرلمان الإفريقي الذي يمثله، ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي، ممثلة برئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش.

وبعد التطرق لاختصاصات البرلمان الإفريقي، "الذي يحمل أصوات وتطلعات أزيد من مليار و500 مليون نسمة"، أبرز نكودو دانج أن مؤسسته تسعى لمواصلة مهمتها بمزيد من التعاون مع المنتديات البرلمانية الأخرى لمناقشة مختلف القضايا المشتركة، الجيوسياسية والجيو استراتيجية والجيو-اقتصادية وكذا المرتبطة بالتغيرات المناخية والإرهاب والهجرة والشباب والتنمية المستدامة .

وشدد المسؤول الإفريقى على الأهمية البالغة التي يكتسيها البارلاتينو بالنسبة لإفريقيا، خصوصا وأن المؤسستين تتقاسمان العضوية في الجمعيات البرلمانية المشتركة وفي الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدا على حاجة هاتين المنطقتين لـ"بناء مستقبل ومواجهة الصعوبات الراهنة من منطلق واجب الذاكرة".

واعتبر أن "العالم اليوم ليس متباعدا لأن تشابه الأسباب يمكن أن يولد نفس الآثار، وأمام هذا التهديد، ينبغي أن نكون متضامنين ونعمل معا على إيجاد حلول دائمة للأجيال القادمة وعلى إقرار السلم في العالم، المهدد بالتعصب والتطرف العنيف".

وانطلقت أعمال الجمعية العامة السنوية للبارلاتينو بمقر هذه الهيئة التشريعية بالعاصمة البنمية بمشاركة وفد برلماني مغربي يقوده حكيم بن شماش.

وتشهد هذه القمة البرلمانية الهامة مشاركة أكثر من 200 برلماني من 23 بلدا من أمريكا اللاتينية ووفود برلمانية من المغرب والصين كبلدان تتمتع بصفة عضو ملاحظ دائم فى البارلاتينو، وكذا من البرلمان الأوروبى، وممثلين عن المنظمات الحكومية وغير الحكومية.