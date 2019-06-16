رئيس الأرجنتين يتعهد بالتحقيق فى واقعة انقطاع الكهرباء عن أنحاء البلاد

بوينس آيرس /أ ش أ/

تعهد الرئيس الأرجنتينى ماورسيو ماكرى، اليوم الأحد، بإجراء تحقيق كامل فى انقطاع التيار الكهربائى الذى وصفه بغير المسبوق، والذى أغرق بلاده وجارتها أوروجواى فى الظلام.

وقال ماكرى فى تغريدة على صفحته الرسمية على موقع تويتر "إنها حالة غير مسبوقة سيجرى بشأنها تحقيق كامل"، حسبما نقلت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية على موقعها الإلكتروني.

وأشار ماكرى إلى أنه تم إعادة التيار الكهربائى إلى 50% من المستهلكين وسيتم إعادة الخدمة لجميع المستهلكين خلال ساعات.

وانقطع التيار الكهربائى منذ فجر اليوم فى أنحاء الأرجنتين وأوروجواى على نطاق واسع، وتسبب فى توقف القطارات وإشارات المرور، كما أشارت تقارير إلى أن أجزاء من البرازيل وباراجواى وتشيلى المجاورة تأثرت بالانقطاع.

وأوضحت شركة "أديسور" لتوزيع الكهرباء فى الأرجنتين أن "انقطاعا كبيرا فى نظام الربط الكهربائى ترك كلا من الأرجنتين وأوروجواى دون كهرباء".