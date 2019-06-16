سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 11:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الأرجنتين يتعهد بالتحقيق فى واقعة انقطاع الكهرباء عن أنحاء البلاد

الأحد، 16 يونيو 2019 11:06 م
رئيس الأرجنتين يتعهد بالتحقيق فى واقعة انقطاع الكهرباء عن أنحاء البلاد ماورسيو ماكرى الرئيس الأرجنتينى
بوينس آيرس /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 تعهد الرئيس الأرجنتينى ماورسيو ماكرى، اليوم الأحد، بإجراء تحقيق كامل فى انقطاع التيار الكهربائى الذى وصفه بغير المسبوق، والذى أغرق بلاده وجارتها أوروجواى فى الظلام.

وقال ماكرى فى تغريدة على صفحته الرسمية على موقع تويتر "إنها حالة غير مسبوقة سيجرى بشأنها تحقيق كامل"، حسبما نقلت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية على موقعها الإلكتروني.

وأشار ماكرى إلى أنه تم إعادة التيار الكهربائى إلى 50% من المستهلكين وسيتم إعادة الخدمة لجميع المستهلكين خلال ساعات.

وانقطع التيار الكهربائى منذ فجر اليوم فى أنحاء الأرجنتين وأوروجواى على نطاق واسع، وتسبب فى توقف القطارات وإشارات المرور، كما أشارت تقارير إلى أن أجزاء من البرازيل وباراجواى وتشيلى المجاورة تأثرت بالانقطاع.

وأوضحت شركة "أديسور" لتوزيع الكهرباء فى الأرجنتين أن "انقطاعا كبيرا فى نظام الربط الكهربائى ترك كلا من الأرجنتين وأوروجواى دون كهرباء".

 


رئيس الأرجنتين

الأرجنتين

أخبار الأرجنتين

انقطاع الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو وأرقام.. عداد الأهداف.. مروان محسن يُسجل الهدف السابع فى المشاركة 31

فيديو وأرقام.. عداد الأهداف.. مروان محسن يُسجل الهدف السابع فى المشاركة 31

نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة