دفاعا عن أكل عيشه.. سائق يمزق جسد مسجل خطر حاول سرقة توك توك منه

كتب محمود عبد الراضي

حاول مسجل خطر استدراج سائق لتوصيله بتوك توك لمكان نائي في البحيرة، وما أن توارى عن أعين الناس حتى أشهر فى وجهه سلاح أبيض وهدده بالقتل للتخلى عن التوك توك، لكن السائق نجح فى استخلاص السكين منه وطعنه بها.

تلقى مركز شرطة أبو حمص بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً بالعثور على جثة شخص مجهول بإحدى المجارى المائية بدائرة المركز، مصاب بجرح طعنى بالفخذ.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالبحيرة، أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه، وتبين أنه سبق اتهامه فى 7 قضايا "سلاح نارى ، مخدرات ، سرقة".

وأكدت التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة سائق، فتم ضبطه وتبين إصابته بجروح وكدمات متفرقة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، دفاعاً عن النفس لقيام المجنى عليه باستقلال مركبة "التوك توك" قيادته، بزعم توصيله لإحدى القرى، وأثناء سيرهما بالطريق قام المجنى عليه بالتعدى عليه بسكين محدثاً إصابته، محاولاً سرقة "التوك توك" فقام باستخلاص السكين من يده والتعدى عليه بها محدثاً إصابته، فهرب المجنى عليه واختبأ بجسر الترعة محل العثور فتركه وانصرف بالتوك توك.