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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 16/6/2019 بمحافظات مصر

الأحد، 16 يونيو 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 16/6/2019 بمحافظات مصر الطقس - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط غربا وعلى جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيكون معتدلا مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما يكون البحر الأحمر فى حالة معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.


 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



الصغرى العظمى

القاهرة 24 33
شبين الكوم 23 33
طنطا 22 30
دمنهور 23 29
الإسكندرية 23 28
بلطيم 23 29
مطروح 22 29
السلوم 22 30
سيوة 22 38
بورسعيد 23 29
دمياط 23 29
الزقازيق 22 34
الإسماعيلية 21 36
السويس 22 36
العريش 21 30
رفح 21 30
رأس سدر 24 35
نخل 17 35
نويبع 26 34
طابا 23 33
كاترين 15 29
الطور 24 36
شرم الشيخ 27 36
الغردقة 27 35
مرسى علم 28 34
الفيوم 24 35
بني سويف 24 36
المنيا 24 37
أسيوط 25 37
سوهاج 25 38
قنا 26 38
الأقصر 26 38
أسوان 28 40
أبوسمبل 27 40
الوادي الجديد 24 40
شلاتين 24 36
أبو رماد 24 35
حلايب 27 33
رأس حدربة 27 32
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:



الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 42
المدينة 26 41
الرياض 29 45
المنامة 33 41
أبوظبي 31 42
الدوحة 31 42
الكويت 31 47
دمشق 14 33
بيروت 21 27
عمان 16 31
القدس 17 28
غزة 20 28
بغداد 26 43
مسقط 30 37
صنعاء 16 30
الخرطوم 27 41
طرابلس 21 32
تونس 20 31
الجزائر 15 23
الرباط 16 23
نواكشوط 22 30
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:



الصغرى العظمى

أنقرة 14 27
إسطنبول 20 28
إسلام آباد 24 40
نيودلهي 28 43
جاكرتا 24 32
بكين 18 31
كوالالمبور 22 33
طوكيو 17 26
أثينا 22 34
روما 16 33
باريس 12 21
مدريد 12 26
برلين 14 26
لندن 10 18
مونتريال 14 18
موسكو 12 23
نيويورك 15 25
واشنطن 15 26
 


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