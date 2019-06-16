سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 03:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

دبلوماسى روسى: على موسكو وبكين وطهران تطوير تعاونهم لمواجهة الإجراءات الأمريكية

الأحد، 16 يونيو 2019 02:18 م
دبلوماسى روسى: على موسكو وبكين وطهران تطوير تعاونهم لمواجهة الإجراءات الأمريكية الرئيس بوتين والرئيس ترامب
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا السفير الروسي لدى طهران ليفان جاجاريان، إلى تطوير التعاون الاقتصادي بين بلاده والصين وإيران لمواجهة الإجراءات الأمريكية حيال الاتفاق النووي، مشددا على أن موسكو مصممة على تطوير العلاقات مع طهران.

 

وقال جاجاريان، خلال افتتاح المؤتمر التجاري الثاني بين إيران وشمال القوقاز، اليوم الأحد ، حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية:"بعد فرض عقوبات قاسية على إيران وروسيا يتوجب على البلدين التصدي لهذه العقوبات من خلال زيادة التدابير الاقتصادية المشتركة بين البلدين".

 

وأضاف :" يتعين على الصين وروسيا وإيران تطوير تعاونهم الاقتصادي حتى يتمكنوا من الوقوف أمام الإجراءات الأمريكية حيال الاتفاق النووي"، مؤكدا أن الجانب الروسي مصمم على تطوير العلاقات مع إيران ويأمل أن تضع الدول الأخرى تطوير علاقاتها الاقتصادية مع طهران على جدول أعمالها.

 


روسيا

الصين

ايران

امريكا

الاجراءا الامريكية

الاتفاق النووى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصرع 8 أشخاص فى حادث مرورى جنوب غربى روسيا

الأحد، 16 يونيو 2019 01:03 ص

روسيا تطور تقنيات جديدة لأنظمة الملاحة الفضائية لا تتأثر بالتشويش

السبت، 15 يونيو 2019 10:00 م

وزير الدفاع اللبنانى: منفتحون على أى أفكار للتعاون العسكرى مع روسيا

السبت، 15 يونيو 2019 11:01 ص

الرئيس الأوكرانى يعرب عن ثقته من إطلاق روسيا لسراح البحارة الأوكرانيين

السبت، 15 يونيو 2019 09:22 ص

ممثل تجارى: روسيا لديها كل الشروط لتصبح موردا لفول الصويا للصين

السبت، 15 يونيو 2019 07:00 ص

شاهد.. مناورات عسكرية لقوات "الناتو" قرب حدود روسيا

السبت، 15 يونيو 2019 02:10 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة