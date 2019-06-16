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خطة لجذب المستثمرين فى قطاعات الموانئ والسكة الحديد والطرق.. اعرف التفاصيل

الأحد، 16 يونيو 2019 01:26 م
خطة لجذب المستثمرين فى قطاعات الموانئ والسكة الحديد والطرق.. اعرف التفاصيل مشروع المونوريل واستثمارات السكة الحديد الجديدة
كتب رضا حبيشى

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تنفذ الحكومة العديد الإجراءات والآليات الخاصة بجذب المستثمرين فى مجال إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، حيث مخطط إنشاء شبكة من هذا الموانئ والمناطق اللوجستسة، وتم طرح بعضها أمام المستثمرين مثل ميناء 6 أكتوبر الجاف كما سيتم قريبا طرح عدد من الموانئ الأخرى مثل موانئ العاشر من رمضان والسادات, 

وأشارت الحكومة إلى دعم القيادة السياسية لكافة الشركات المصرية لخدمة الاقتصاد القومى لافتا إلى أن الشركات المصرية ستستمر فى المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية ومنها مشروعات مترو الأنفاق إلى جانب الشركات الأجنبية خاصة بعد اكتساب الشركات المصرية لخبرة كبيرة فى هذا المجال من خلال تنفيذ أنفاق قناة السويس.

وهناك اهتمام كبير بمشاركة الشركات المصرية فى مشروعات الطرق والسكك الحديدية وتطوير الموانئ البحرية، حيث يجرى إنشاء عدد من المحطات متعددة الأغراض وتطوير الأرصفة البحرية وتعميق الغاطس بحيث يصبح الغاطس فى الموانئ البحرية لا يقل عن 18 متر لاستيعاب السفن العملاقة، مشيرة إلى استمرار المشروع القومي للطرق الذي ساهم في تقليل نسبة الحوادث وفتح أفاق جديدة للتنمية وأنه تم تنفيذ حتى الآن ما يصل إلى 8000 كم نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة النقل ووزارة الإسكان.


السكة الحديد

الموانى

الطرق

مشروعات الطرق

تطوير السكة الحديد

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