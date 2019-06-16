"خدمة المواطنين" بسوهاج تستجيب لـ 730 شكوى خلال الشهر الماضى

سوهاج – عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج أن إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة استقبلت 790 شكوى من المواطنين خلال شهر مايو الماضي، حيث تم حل 730 شكوى منها، وجارى حل 60 متبقية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وقال الدكتور الطاهر موهوب مدير عام إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة فى بيان للمحافظة، أن الشكاوى التى استقبلتها الإدارة خلال شهر مايو الماضي، تنوعت بين بناء بدون ترخيص، وإزالات بأنواعها، وطلبات لتوصيل المرافق من مياه شرب وصرف صحي، ورصف طرق، وإقامة كبارى، وتوصيل كهرباء، وغاز طبيعي، بالإضافة إلى طلبات تقنين أراضى لواضعى يد، وتظلمات من بعض الموظفين.

وأشار "موهوب" إلى حل 92% من تلك الشكاوى، من خلال التنسيق مع مراكز ومدن المحافظة، والمديريات والمصالح الحكومية، لافتاً الى انه جارى العمل على إنهاء 60 حالة متبقية، مؤكداً على سرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين طبقاً لتوجيهات محافظ سوهاج، مضيفا أن بحث الشكوى يستغرق بعض الوقت، وأن إدارة خدمة المواطنين تعمل بشكل جديد فى التواصل مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وحل المشكلات فى أقصر وقت ممكن.