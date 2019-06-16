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حى العجوزة يرمم 5 شوارع ويرفع كفاءة شارع عبد المنعم سند

الأحد، 16 يونيو 2019 01:14 ص
حى العجوزة يرمم 5 شوارع ويرفع كفاءة شارع عبد المنعم سند ترميم الشوارع بحى العجوزة
كتب سيد الخلفاوى

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رفع حى العجوزة برئاسة اللواء هانى العنانى، كفاءة عدد من شوارع الحى حرصا على راحة المواطنين، بالتنسيق مع إدارة صيانة الطرق بالحى ، حيث تم عمل ترميمات للأسفلت وأعمال الحفر وإعادة الشئ لأصله بشوارع، "أحمد عرابى، النيل الأبيض، لبنان، حافظ حسن مع فوة، دسوق".

وفى السياق أكد اللواء هانى العنانى رئيس حى العجوزة أن الحى واصل حملاته اليومية المكثفة لرفع الإشغالات تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث نفذت إدارة الإشغالات بالحي حملة لرفع ومصادرة إشغالات المقاهى والمحلات والباعة الجائلين والأكشاك بشوارع الحجاز وشهاب والعراق والرشيد وجامعة الدول العربية وتم إيداع المصادرات بمخازن الحى مع تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وأضاف العنانى، أنه تم البدء فى أعمال رفع كفاءة وتطوير الأرصفة والجزيرة الوسطى بشارع عبد المنعم سند حيث تقوم إدارة صيانة الطرق بالحى بإحلال وتجديد البلاط والبردورات المتهالكة وتطوير الأرصفة بأكملها.

 


العجوزة

ترميم الشوارع

حي العجوزة

رصف الشوارع

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