حملة "جيل بكرا يكبر بصحة" تكشف أهمية الرياضة فى حياة الأطفال

كتب وليد عبد السلام

كشفت "جيل بكرا يكبر بصحة" أحد حملات مبادرة 100 مليون صحة الرئاسية، عن أهمية الرياضة فى حياة الأطفال، قائلا: "يجب تعود الأطفال منذ الصغر على ممارسة الرياضة من أجل حياة صحية أفضل"، مؤكدة أن التغذية السليمة للجسم تزود الجسم بالفيتامينات والمعادن المفيدة كما أن الرياصة تقوى العضلات وتزيد اللياقة .

وقالت حملة جيل بكرا يكبر بصحة، إن الرياضة تجعل الجسم قويّاً وصحيّاً بشكل دائم من خلال تنمية العضلات وتقويتها كما أنها تقوى عضلة القلب وتحميه من الإصابة بالأمراض المختلفة.

وتابعت الحملة، أن الرياضة تعمل على شد جسم الطفل وتزيد مرونته وتقلّل من التعب والإجهاد فى حال ممارسة أى عمل فى الأحوال العاديّة.

كما تضفى على الجسم الحيوية والنشاط، ممّا يؤدى إلى زيادة شهيّة الطفل للطعام الذى عادة ما يتعب الأم من أجل تناول الغذاء الصحّي وتعمل على تنامى القدرات العقلية، وتزيد التركيز من خلال تفكير الطفل فى كيفيّة اللّعب والوصول إلى الفوز، ومحاولة التركيز فى كثير من الألعاب من أجل الفوز.

وتابعت: "تمنح الثقة بالنفس للطفل فعندما يجد نفسه بين الأطفال الآخرين فى لعبة ما يشعر بأنّه عنصر فاعل له أهميّته فى المجتمع، وعندما يكون الفوز أو الربح من نصيبه فإن هذا ينمّى الشخصيّة القياديّة فيه وتجعل الطفل اجتماعيّاً ومندمجاً بالبيئة المحيطة، فمن خلال اللعب مع أقرانه وتبادل الكلام والآراء يتعلم الطفل كيفيّة التعامل مع الآخرين والسلوك الصحيح فى هذا التعامل.