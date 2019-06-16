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حكومة هونج كونج تعتذر بشأن تعاملها مع مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين

الأحد، 16 يونيو 2019 04:29 م
حكومة هونج كونج تعتذر بشأن تعاملها مع مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كارى لام
أ ش أ

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أصدرت حكومة هونج كونج اعتذارًا بشأن تعاملها مع مشروع القانون المثير للجدل المتعلق بتسليم المطلوبين إلى الصين والذى أثار احتجاجات واسعة فى الإقليم، وذكر ذلك النبأ العاجل شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم الأحد، دون ذكر المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

وخرج عشرات الآف من المحتجين - فى وقت سابق اليوم - إلى شوارع هونج كونج قادمين من فيكتوريا بارك بوسط الإقليم وبدأوا مسيرة باتجاه المنطقة المركزية حيث تقع مقرات الحكومة، مرددين هتافات تطالب باستقالة الرئيسة التنفيذية للإقليم كارى لام وسحب مشروع القانون بالكامل بدلا من مجرد تعليقه.

وكانت لام، قد أعلنت أمس تعليق مشروع القانون الذى من شأنه أن يسمح بإرسال المشتبه بهم للمثول أمام محاكم فى بر الصين الرئيسي، فيما يتخوف الكثيرون فى هونج كونج من أن يمثل مشروع القانون تهديدًا للحريات المدنية والنظام القضائى المستقل الذى وُعد به منذ عودة هونج كونج - المستعمرة البريطانية السابقة - إلى الصين فى عام 1997.

 


حكومة هونج كونج

مظاهرات فى هونج كونج

الرئيسة التنفيذية لهونج كونج

شرطة هونج كونج

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