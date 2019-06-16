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حكومة كينيا تتطلع إلى جذب أثرياء الصين لتعزيز السياحة

الأحد، 16 يونيو 2019 01:23 م
حكومة كينيا تتطلع إلى جذب أثرياء الصين لتعزيز السياحة سياح-صورة ارشيفية
أ ش أ

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قالت بيتي راديير الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة الكينية، إن بلادها تستهدف جذب الزوار الصينيين الأثرياء لزيارة أراضيها لتعزيز قطاعها السياحي، مشيرة إلى أن معظم السياح الصينيين الآن هم من فئة الدخل المتوسط.

 

وأوضحت راديير، خلال إطلاق مبادرة لمساعدة مقاطعات البلاد الـ 47، "نعمل حاليا على تطوير استراتيجية لجذب المزيد من السياح الصينيين الأثرياء بهدف تنويع مصادر إيرادات السياحة في كينيا".

 

وأعربت عن رغبة بلادها في زيادة عدد السياح الصينيين بنسبة تتراوح بين 15 و20% سنويا، موضحة أنه لتحقيق هذا الهدف؛ ستحتاج كينيا إلى بناء المزيد من الفنادق الفاخرة التي يمكنها تلبية احتياجات الأثرياء.

 

وأكدت أيضا سعي نيروبي إلى تنويع مقاصدها السياحية بعيدا عن الشواطئ ورحلات السفاري، لافتة إلى أن السياحة الثقافية غير مستغلة إلى حد كبير، وحدد القطاع الخاص أكثر من 40 موقعا تراثيا ثقافيا جديدا يمكن أن يصبح وجهة سياحية جذابة لكينيا .

 


كينيا

الصين

سياح

فنادق

اثرياء

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