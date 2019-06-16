سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 02:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

حقائق لا تعرفها عن هيكلك العظمى.. أصغر عظمة بالأذن.. والفخذ الأطول والأقوى

الأحد، 16 يونيو 2019 01:33 م
حقائق لا تعرفها عن هيكلك العظمى.. أصغر عظمة بالأذن.. والفخذ الأطول والأقوى الهيكل العظمى
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الهيكل العظمى لجسم الإنسان مليء بالتفاصيل الكثيرة التى قد تثير الدهشة عند معرفتها وتصميم الجسم مهيأ لمساعدته على القيام بالعديد من المهام المذهلة والعظام والغضاريف والأربطة تشكل نظام الهيكل العظمي لكل إنسان، حسبما ذكر موقع" healthline".

معلومات غريبة عن هيكلك العظمى
 

1. يتكون الهيكل العظمي الخاص بك من أكثر من 200 عظمة
 

داخل جسمك 206 عظام تلعب كل عظمة دورًا مهمًا للغاية في جعل جميع آليات جسمك تعمل بشكل صحيح إذا تم كسر عظم ، فإن جميع العظام المحيطة به لا يمكنها أداء واجباتها بشكل صحيح.


 

2. الجسم به نوعان من العظام
 

قد تفكر في العظام كمواد صلبة وكثيفة ، ولكن هناك نوعا واحدًا فقط من العظام يشبه هذا وتسمى هذه العظام الكثيفة الصلبة العظم القشري العظام القشرية هي في المقام الأول "هيكل" العظام.

النوع الثاني العظام التربيقية ناعم وأسفنجي غالبًا ما توجد داخل عظام كبيرة وفي الحوض والأضلاع والجمجمة.

3. تمتلئ العظام بالإسفنج
 

نخاع العظم هو مادة إسفنجية توجد داخل عظام كبيرة مثل الوركين والحوض وعظم الفخذ، يحتوي النخاع العظمي على خلايا جذعية تكون الخلايا الجذعية مسؤولة عن إنتاج العديد من أهم خلايا الجسم، بما في ذلك خلايا الدم والمخ والقلب والعظام.

معلومات-غريبة-عن-الهيكل-العظمي

 

4. الأطفال يولدون ب300 عظمة
 

البالغون لديهم 206 عمه لكن الأطفال يولدون مع حوالي 100 أخرى لا تختفي العظام مع تقدمنا ​​في العمر ولكن تندمج هذه العظام الصغيرة معًا لتشكل العظام الأكبر للنظام الهيكلي.

5. أصغر عظم في الجسم هو في أذنك
 

تعتبر ستابلز وهي عظم في أذنك الداخلية هي أصغر جميع العظام  وتسمى هذه العظمة أحيانًا أيضًا الركاب


 

6. أطول عظمة في الجسم هي في ساقك
 

عظم الفخذ الذي يمتد من مفصل الورك إلى ركبتك هو أطول وأكبر عظم في جسمك إنها الأقوى أيضًا.

 

7- أكثر من نصف عظامك في يديك وقدميك
 

لديك 206 عظمة  ويوجد 106منهم في يديك وقدميك.


 

8. عظمة واحدة غير مرتبطة بأي عظام أخرى
 

عظم اللحاء الموجود في حلقك  هو العظم الوحيد الذي لا يتصل بمفصل وهى المسئولة عن تثبيت لسانك في مكانه.


الهيكل العظمى

تركيب الهيكل العظمى

معلومات عن الهيكل العظمى

عظام الجسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دار الإفتاء: لا يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: لا يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

النقل العام تطرح اشتراكات على خطوط بطولة أمم أفريقيا بـ75 جنيها

النقل العام تطرح اشتراكات على خطوط بطولة أمم أفريقيا بـ75 جنيها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة