حقائق لا تعرفها عن هيكلك العظمى.. أصغر عظمة بالأذن.. والفخذ الأطول والأقوى

كتبت هند عادل

الهيكل العظمى لجسم الإنسان مليء بالتفاصيل الكثيرة التى قد تثير الدهشة عند معرفتها وتصميم الجسم مهيأ لمساعدته على القيام بالعديد من المهام المذهلة والعظام والغضاريف والأربطة تشكل نظام الهيكل العظمي لكل إنسان، حسبما ذكر موقع" healthline".

معلومات غريبة عن هيكلك العظمى



1. يتكون الهيكل العظمي الخاص بك من أكثر من 200 عظمة



داخل جسمك 206 عظام تلعب كل عظمة دورًا مهمًا للغاية في جعل جميع آليات جسمك تعمل بشكل صحيح إذا تم كسر عظم ، فإن جميع العظام المحيطة به لا يمكنها أداء واجباتها بشكل صحيح.





2. الجسم به نوعان من العظام



قد تفكر في العظام كمواد صلبة وكثيفة ، ولكن هناك نوعا واحدًا فقط من العظام يشبه هذا وتسمى هذه العظام الكثيفة الصلبة العظم القشري العظام القشرية هي في المقام الأول "هيكل" العظام.

النوع الثاني العظام التربيقية ناعم وأسفنجي غالبًا ما توجد داخل عظام كبيرة وفي الحوض والأضلاع والجمجمة.

3. تمتلئ العظام بالإسفنج



نخاع العظم هو مادة إسفنجية توجد داخل عظام كبيرة مثل الوركين والحوض وعظم الفخذ، يحتوي النخاع العظمي على خلايا جذعية تكون الخلايا الجذعية مسؤولة عن إنتاج العديد من أهم خلايا الجسم، بما في ذلك خلايا الدم والمخ والقلب والعظام.

4. الأطفال يولدون ب300 عظمة



البالغون لديهم 206 عمه لكن الأطفال يولدون مع حوالي 100 أخرى لا تختفي العظام مع تقدمنا ​​في العمر ولكن تندمج هذه العظام الصغيرة معًا لتشكل العظام الأكبر للنظام الهيكلي.

5. أصغر عظم في الجسم هو في أذنك



تعتبر ستابلز وهي عظم في أذنك الداخلية هي أصغر جميع العظام وتسمى هذه العظمة أحيانًا أيضًا الركاب





6. أطول عظمة في الجسم هي في ساقك



عظم الفخذ الذي يمتد من مفصل الورك إلى ركبتك هو أطول وأكبر عظم في جسمك إنها الأقوى أيضًا.

7- أكثر من نصف عظامك في يديك وقدميك



لديك 206 عظمة ويوجد 106منهم في يديك وقدميك.





8. عظمة واحدة غير مرتبطة بأي عظام أخرى



عظم اللحاء الموجود في حلقك هو العظم الوحيد الذي لا يتصل بمفصل وهى المسئولة عن تثبيت لسانك في مكانه.