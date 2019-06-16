حرق صورة المرشد الإيرانى فى مظاهرات حاشدة ببروكسل.. فيديو وصور

كتب بلال رمضان

شهدت بروكسل، عاصمة بلجيكا، خروج الآلاف من المتظاهرين للمطالبة بإسقاط المرشد الإيرانى آية الله على خامنئى، وإسقاط نظام ولاية الفقيه، ودعوة الاتحاد الأوروبى لفرض الحظر على نظام طهران.

وقال معارضون إيرانيون، حسبما ذكرت الصحف البلجيكية، إن الشعب يسعى من خلال هذه المظاهرات إلى إسقاط وتغيير نظام ولاية الفقيه، وقال محمد محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية فى المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية، أن النظام الإيرانى الكهنوتى سيسقط مرددا "الموت لخامنئى".



المغنية الإيرانية المشهورة تحرق صورة مرشد إيران فى بروكسل



المغنية الإيرانية تحرق صورة مرشد إيران فى مظاهرات بروكسل



جيسو شاكى تحرق صورة المرشد الإيران فى بروكسل

وقالت المعارضة والناشطة الإيرانية زينت ميرهاشمى: "نحن صوت قوى نعمل على إيصال صرخات النساء والرجال الإيرانيين ضد نظام ولاية الفقيه"، مضيفة حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية: "الشعب الإيرانى يريد تغيير النظامو يريد الحرية، وانتفاضة الإيرانيين ستسقط نظام ولاية الفقيه بجميع أجنحته".



Free Iran

ومن جانبه قال، الأمين العام لمنظمة خبات الكردية، كاك بابا شيخ حسينى، بأن المظاهرات تطالب المجتمع الدولى بضرورة الاعتراف بالمقاومة الإيرانية وأنشطتها المشروعة تجاه التصدى لقمع النظام الثيوقراطى "الدينى""، مؤكدا "نحن فى منظمة خبات مع منظمة مجاهدى خلق فى طريق الحرية فى إيران وحق الحكم الذاتى فى كردستان الإيرانية"، مشددا على أن نظام ولاية الفقيه يزيد من قمعه ضد الشعب الكردى.



مسيرات مظاهرات المعارضة الإيرانية فى بروكسل



مظاهرات المعارضة الإيرانية فى بروكسل

وشهدت المظاهرات التى انطلقت بالأمس، قيام جيسو شاكري، المغنية الإيرانية المعروفة، بإحراق صورة المرشد الإيرانى على خامنئى، تضامناً مع الانتفاضة والمناضلين الذين يحرقون صورة المرشد داخل إيران.

وقال المعارض السورى هيثم المالح إنه "يجب إسقاط نظام طهران من أجل استقرار هذه المنطقة، وأدعو كل الشرفاء إلى العمل على ضرورة التخلص من هذا النظام الفاشى".



مظاهرات المعارضة من أجل حرية إيران وإسقاط نظام ولاية الفقيه



مظاهرات إيران فى بروكسل

ومن جانبها، قالت إنجريد بيتانكور، المرشحة السابقة لرئاسة الجمهورية فى كولومبيا، إن الشعب الإيرانى يعيش فى ظلم وقمع نظام ولاية الفقيه وليس بإمكانهم إبداء رأيهم، مشددة على على ضرورة مواجهة النظام الإيرانى بشجاعة، مناشدة فى هذا السياق، المؤسسات الأوروبية بتجنب التعامل مع خامنئى وعدم التفاوض معه.