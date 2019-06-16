حبس 6 من أطراف مشاجرة تبادلوا إطلاق النيران مع جيرانهم بقرية الحجيرات بقنا

قنا - وائل محمد

قررت نيابة مركز قنا، حبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة مشاجرة نشبت بين أبناء عمومة بقرية الحجيرات شمال قنا، وعثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، وعدد من الطلقات النارية.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تبلغ لمركز شرطة قنا من الأهالى بحدوث مشاجرة بنجع معلا بقرية الحجيرات دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت مباحث المركز وتبين حدوث مشاجرة بين أفراد عائلتين لخلافات الجيرة، تبادلا خلالها إطلاق الأعيرة النارية فى الهواء دون حدوث إصابات.

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تم استهداف أفراد العائلتين بحملة مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية بمديرية أمن قنا، أسفرت جهودها عن ضبط 6 أشخاص، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع وأنها المستخدمة فى المشاجرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.