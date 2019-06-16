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حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تجارة السلاح فى المرج

الأحد، 16 يونيو 2019 07:35 م
حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تجارة السلاح فى المرج أسلحة نارية- رشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المطرية، بحبس سيد.م 30 سنة عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لإتهامه بتجارة الأسلحة النارية، فى دائرة قسم المرج .

كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على مسجل خطر وبحوزته 2 فرد خرطوش، و300 طلقة من ذات العيار، فى منطقة المرج، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته شنطة كبيرة، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 1000 جنيه، وهاتف محمول ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.

 


تجارة السلاح

أسلحة نارية

مسجل خطر

قسم المرج

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