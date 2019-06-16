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حبس عاطل تخصص فى سرقة المساكن بطريقة كسر الباب بالإسكندرية

الأحد، 16 يونيو 2019 01:27 م
حبس عاطل تخصص فى سرقة المساكن بطريقة كسر الباب بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قرر المستشار مصطفى المنشاوى رئيس نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار شريكته، بعد اتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن عن طريق كسر الباب، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
 
تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، وبحوزته " فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار" لإشتراكه مع ربة منزل "هاربة"، فى تكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بإسلوب كسر الباب.
 
وبمواجهته قرر بإرتكابهما 7 حوادث بدائرة القسم وحيازة السلاح للدفاع، وأرشد عن المسروقات عبارة عن "أدوات منزلية وكهربائية"، وجارى تكثيف الجهود لضبط الهاربه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 

نيابة الدخيلة

اخبار الاسكندريه

سرقه مساكن

كسر الباب

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