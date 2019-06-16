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حبس عاطل بتهمة تقليد مطبوعات وعلامات تجارية فى عين شمس

الأحد، 16 يونيو 2019 01:18 م
حبس عاطل بتهمة تقليد مطبوعات وعلامات تجارية فى عين شمس حبس - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة عين شمس برئاسة شريف عيسوى، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تقليد مطبوعات خاصة بإحدى الوزارات وعلامات تجارية لأدوية ومستحضرات بدون تصريح.

وتمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عامل يعمل بمطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وذلك لقيامه بتقليد مطبوعات وعلامات تجارية بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجارى ووزارة الصحة.

بتفتيش المطبعة عُثر بداخلها على (ألواح معدة للطباعة مدون عليها "وسائل تنظيم الأسرة، وزارة الصحة السكان، SADOKAST 4 mg، سيديكو" -  5500 عبوة وكرتونة وملصق جميعها تحمل علامات تجارية لأدوية ومستحضرات بدون ترخيص)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة تقليد المطبوعات

قسم عين شمس

نيابة عين شمس

مطابع غير مرخصة

جرائم تزوير

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