حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة شقة سكنية فى مدينة بدر

كتب عببد الله محمود

أمرت نيابة بدر بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة شقة سكنية فى مدينة بدر، وذلك عقب ضبط بلطجى بحوزته سلاح نارى لاستخدامه فى أعمال البلطجة، وآخر يسرق الهواتف المحمولة بمدينة بدر، وحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث مدينه بدر، تفيد قيام "أ.ج" عاطل، بحيازة سلاح نارى لاستخدامها فى أعمال البلطجة وترويع المواطنين، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه وبحوزته فرد خرطوش وعدة طلقات لاستخدامه فى أعمال البلطجة والترهيب.

كما تمكن رجال المباحث من القبض على عاطل لسرقته الهواتف من داخل الشقق بمدينة بدر، بعدما وردت معلومات للمباحث بحيازة عاطل لعدة هواتف محموله مسروقة، وتم ضبطه واعترف بسرقة الهواتف من بعض الشقق السكنية بالمدينة، وتم تحرير المحاضر اللازمة.