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حبس صاحب مخبز متهم بتجميع الدقيق المدعم وبيعه فى السوق السوادء بالوراق

الأحد، 16 يونيو 2019 03:35 م
حبس صاحب مخبز متهم بتجميع الدقيق المدعم وبيعه فى السوق السوادء بالوراق حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس صاحب مخبز 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتجميع كميات من الدقيق المدعم، وإعادة بيعها بالسوق السوداء.

وأمرت النيابة بالتحفظ على 850 كيلو من الدقيق بالوراق، تم ضبطهم بحوزة المتهم.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تجميع "علاء.م" صاحب مخبز بلدي بالوراق، كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم، الذى يتم صرفه بنظام الحصص للمخابز، ويستخدم في إنتاج الخبز البلدى المدعم من قبل الدولة، على بطاقات صرف الدعم، وبيعه بالسوق السوداء، وبإعداد كمين للمتهم، تم القبض عليه، وبحوزته 850 كيلو من الدقيق المدعم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

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