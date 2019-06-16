حبس سائق بالشرقية قتل عامل لارتباطه بعلاقة محرمة بزوجة عمه

الشرقية-فتحية الديب

قررت نيابة بلبيس العامة، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس سائق قام بإستدراج عامل وقتله وتخلص من جثته بدفنها داخل مزرعة دواجن، بسبب علاقة غير شرعية بين المجنى وبين زوجة عمه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "ر ع ع" ربة منزل مقيمة عزبة تابعة لقرية الكتيبة، باختفاء شقيقها" ك" 29 سنة عامل بمزرعة، من يوم عيد الفطر.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، الذى ضم الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث بلبيس، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي، بإشراف العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، من خلال الفحص وأخر مشاهدة للمجني عليه تبين أنه كان برفقة" أ ه م" 23 سنة سائق.

وكشفت التحقيقات قيام السائق، بارتكاب الواقعة، واستدراج المجنى عليه وقتله بصفعه بشومة على رأسه، ودفنه بحفرة بمزرعة عمه، وتم القبض على المتهم والذى أقر بارتكابه الواقعة، بسبب علاقة غير شرعية بين المجني عليه وزوجة عمه، وتم إحالته للنيابة العامة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6410 إدارى مركز بلبيس لسنة 2019.