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جوتيريش يدعو الاتحاد الأوروبى إلى استهداف خفض انبعاث الغازات بنسبة 55%

الأحد، 16 يونيو 2019 09:00 ص
جوتيريش يدعو الاتحاد الأوروبى إلى استهداف خفض انبعاث الغازات بنسبة 55% الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
رويترز

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الاتحاد الأوروبي إلى استهداف خفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55 في المئة بحلول عام 2030 وهو ما يتجاوز بكثير الخفض الحالي الذي يستهدفه الاتحاد وهو 40 %.

 

وقال جوتيريش، في رسالة إلى دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، اطلعت رويترز عليها ،قبل اجتماع قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي، إنه يجب على أكبر تكتل اقتصادي في العالم أن يكون قدوة لتفادي أسوأ آثار للاحتباس الحراري وقصر زيادة درجات الحرارة على 1.5 درجة مئوية.

 

ويعد اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين هذا الأسبوع آخر تجمع قبل اجتماع تعقده الأمم المتحدة بشأن محادثات المناخ العالمية في سبتمبر.

 

وقال جوتيريش في رسالته إلى توسك بتاريخ 23 مايو "أعول عليكم من جديد لإظهار ريادة الاتحاد الأوروبي".

 

وأضاف أن إصدار إعلان " باستهداف خفض الانبعاثات بنسبة 55 في المئة سيبعث برسالة قوية".

 

وطلب أيضا من الزعماء التخلص تدريجيا من حرق الفحم ووقف الموافقة على إنشاء محطات كهرباء جديدة تعمل بالفحم بعد 2020.


الامم المتحدة

الاتحاد الاوروبى

جوتيريش

انبعاثات

اوروبا

فحم

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