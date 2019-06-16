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جهاز مدينة 6 أكتوبر يحظر سير التوك توك بالمدينة ويوافق على ترخيص 1000 سيارة فان

الأحد، 16 يونيو 2019 11:25 ص
جهاز مدينة 6 أكتوبر يحظر سير التوك توك بالمدينة ويوافق على ترخيص 1000 سيارة فان عقارات _ أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تقرر حظر سير التوك توك بالمدينة، مؤكداً أن الجهاز سيتعامل بكل حسم، وسيتخذ جميع الإجراءات القانونية والفورية ضد من يخالف هذا القرار، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على ترخيص نحو 1000 سيارة فان، لتكون بديلا لسيارات التوك توك .

وأكد المهندس شريف الشربينى استمرار الحملات لحين القضاء على ظاهرة التوك توك بالمدينة بأكملها، وذلك من أجل الحفاظ على النسق الحضارى للمدينة وإظهارها بالشكل اللائق بها.

وأشار إلى أنه تم شن عدة حملات على منطقة جنوب الأحياء بالمدينة، للقضاء على ظاهرة انتشار مركبات "التوك توك"، وظاهرة الجراچات العشوائية، لاعتبارها تعديا على أملاك الدولة، وذلك في إطار حرص الجهاز، للقضاء على ملامح العشوائية بالمدينة.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن جهاز مدينة 6 أكتوبر،  يهيب بمالكي مركبات "التوك توك" الالتزام بعدم السير داخل المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم ضبط المركبة والتحفظ عليها، والمصادرة الفورية مع من يخالف، وذلك طبقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، مضيفاً أن الحملات ستستمر تباعا، لتشمل المدينة بأكملها.

وأوضح أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية ضد الوحدات السكنية التي تقوم بأنشطة مخالفة  بالمدينة بأكملها، حيث تم التعامل مع الوحدات المخالفة للنشاط وإزالة  المخالفات المتواجدة بها.

وأكد رئيس الجهاز، أنه لا تهاون في إزالة أية مخالفات أو تعديات بالمدينة، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة للتعامل الفوري مع أية مخالفة أو تعدٍ تنفيذا للقانون.

وأوضح المهندس خالد سرور، نائب رئيس الجهاز للتنمية والمشرف على القطاع الشرقى، أن الجهاز وافق على ترخيص نحو 1000 سيارة فان، وتم إجراء قرعة لـ500 متقدم، وتم ترخيص 37 سيارة من إجمالى السيارات، مؤكداً أنه سيتم استبدال التوك توك بسيارات الفان، لتقليل الزحام والقضاء على العشوائية وربط أحياء المدينة ببعضها البعض.


وزاره الاسكان

اخبار وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه اكتوبر

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