جهاز تنمية التجارة الداخلية يطرح مناطق استثمارية فى 5 محافظات

كتب مدحت وهبة

قال الدكتور ابراهيم العشماوى مساعد وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن الجهاز سيطرح 5 فرص استثمارية فى مجالات مختلفة خلال الفترة المقبلة بمحافظات "الوادى الجديد، البحر الاحمر، وجنوب سيناء فى منطقة الطور والسويس، كفر الشيخ ".

وأضاف على هامش مؤتمر توقيع برتوكول بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة الوادى الجديد لإنشاء منطقة لوجيستية متخصصة لصناعة التمور، أن الجهاز قام خلال الفترة الماضية بطرح 8 فرص استثمارية بمحافظات "المنوفية – الدقلهية – الشرقية – الغربية – البحيرة – الأقصر – الفيوم - قنا" على مساحة اجمالية 316 فدانا باستثمارات إجمالية تصل إلى 27 مليار جنيه، توفر فرص عمل تتعدى 120 ألف فرصة عمل وسيكون مردود على الجهاز، لافتا إلى أن الجهاز استطاع تحقيق إيرادات بلغت 250 ألف جنيه مقارنة بخسائر بلغت 80 مليون جنيه خلال الفترة السابقة.

وأوضح أنه فى إطار استراتيجيه لتطوير التجارة الداخلية بمصر وجذب استثمارات وتوفير فرص عمل، قام بعمل العديد من الزيارات الميدانية إلى محافظة الوادى الجديد للتعرف على تيبوغرافية المنطقة وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة، لطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب، لافتا إلى أن وفد من كبرى الشركات اليونانية العاملة، أبدت رغبتها فى استزراع آلاف الأفدنة فى الموالح، فضلا عن إنشاء منطقة لوجستية، لافتا إلى الجهاز يستهدف خلال الفترة المقبلة عمل مؤشر جغرافى للمنتجات المصرية بحيث يتم تسجيل المنتجات التى تشتهر بها كل محافظة، منوها إلى أنه سيتم البدء بأربع منتجات غذائية الزيتون والعنب والتين والتمور، سترتفع إلى 12 منتجا فى وقت لاحق، لافتا إلى أن عمليات التسجيل تعطى قيمة للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية وتعمل على زيادة تنافسيتها أمام نظيرتها فى الأسواق الخارجية.