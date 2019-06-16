جمعية رجال الأعمال تعرض على وفد سعودى مزايا الاستثمار في مصر

كتب هانى الحوتى

استقبلت مساء أمس السبت، جمعية رجال الأعمال المصريين، وفد اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية برئاسة حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية، ضم الوفد أكثر من 40 مستثمرا ومطورا عقاريا، وكبرى الشركات العقارية بالمملكة.

عقب استقبال الوفد السعودى، عقدت جمعية رجال الأعمال، اجتماعا تحضريا لزيارة وفد اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية لمصر، أكد خلالها المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، أن قانون الاستثمار الجديد عالج العديد من المشاكل التى كانت تواجه المستثمرين، ومنح حوافز ومزايا للاستثمار الأجنبى، خاصة المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين.

وأضاف "فوزي"، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التى مرت بها مصر حققت نتائج غير مسبوقة على جميع المستويات، خاصة فيما يتعلق بتهيئة وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار فى مصر، وعلى رأسها حرية تحويل الأرباح، وسهولة انتقال رؤوس الأموال للشركات الأجنبية، بجانب توحيد جهات الولاية على الأراضى.

وأشار نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، إلى جهود وزارة الاستثمار فى حل مشاكل المستثمرين، والتيسيرات الجديدة فى منظومة تطوير وميكنة خدمات المستثمرين، بجانب إتاحة أنظمة متعددة لمنح أراضى للمطورين والشركات، والتى أصبحت لا تستغرق الحصول عليها أكثر من أسبوعين وبنظم مختلفة، منها نظام المشاركة مع الدولة بالأرباح.

وشرح "فوزى"، برنامج استضافة الجمعية لوفد اللجنة الوطنية العقارية لمجلس الغرف السعودية لمصر، والذى يتضمن زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتفقد المشروعات بها، والمشاركة فى مؤتمر للتعرف على فرص الاستثمار للشركات العقارية والمطورين بالمدن الجديدة فى مصر.

هذا ومن المقرر تنظيم الجمعية زيارة لوفد الشركات السعودية إلى مدينة العلمين الجديدة، وتفقد مشروع مراسي بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالإضافة إلى لقاء الوفد بمحافظ الاسكندرية د. عبد العزيز قنصوة لحضور ندوة عن فرص الاستثمار بالمحافظة.