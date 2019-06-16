سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 11:08 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جمعية رجال الأعمال تعرض على وفد سعودى مزايا الاستثمار في مصر

الأحد، 16 يونيو 2019 10:15 ص
جمعية رجال الأعمال تعرض على وفد سعودى مزايا الاستثمار في مصر زيارة وفد الشركات ورجال الأعمال السعودى
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبلت مساء أمس السبت، جمعية رجال الأعمال المصريين، وفد اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية برئاسة حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية، ضم الوفد أكثر من 40 مستثمرا ومطورا عقاريا، وكبرى الشركات العقارية بالمملكة.
 
WhatsApp Image 2019-06-16 at 9.07.48 AM (1)
 
عقب استقبال الوفد السعودى، عقدت جمعية رجال الأعمال، اجتماعا تحضريا لزيارة وفد اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية لمصر، أكد خلالها المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، أن قانون الاستثمار الجديد عالج العديد من المشاكل التى كانت تواجه المستثمرين، ومنح حوافز ومزايا للاستثمار الأجنبى، خاصة المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين.
 
WhatsApp Image 2019-06-16 at 9.07.48 AM
 
وأضاف "فوزي"، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التى مرت بها مصر حققت نتائج غير مسبوقة على جميع المستويات، خاصة فيما يتعلق بتهيئة وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار فى مصر، وعلى رأسها حرية تحويل الأرباح، وسهولة انتقال رؤوس الأموال للشركات الأجنبية، بجانب توحيد جهات الولاية على الأراضى.
WhatsApp Image 2019-06-16 at 9.07.49 AM (1)
 
وأشار نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، إلى جهود وزارة الاستثمار فى حل مشاكل المستثمرين، والتيسيرات الجديدة فى منظومة تطوير وميكنة خدمات المستثمرين، بجانب إتاحة أنظمة متعددة لمنح أراضى للمطورين والشركات، والتى أصبحت لا تستغرق الحصول عليها أكثر من أسبوعين وبنظم مختلفة، منها نظام المشاركة مع الدولة بالأرباح.
WhatsApp Image 2019-06-16 at 9.07.49 AM
 
وشرح "فوزى"، برنامج استضافة الجمعية لوفد اللجنة الوطنية العقارية لمجلس الغرف السعودية لمصر، والذى يتضمن زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتفقد المشروعات بها، والمشاركة فى مؤتمر للتعرف على فرص الاستثمار للشركات العقارية والمطورين بالمدن الجديدة فى مصر.
 
WhatsApp Image 2019-06-16 at 9.07.50 AM
 
هذا ومن المقرر تنظيم الجمعية زيارة لوفد الشركات السعودية إلى مدينة العلمين الجديدة، وتفقد مشروع مراسي بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالإضافة إلى لقاء الوفد بمحافظ الاسكندرية د. عبد العزيز قنصوة لحضور ندوة عن فرص الاستثمار بالمحافظة.
 
 
 
WhatsApp Image 2019-06-16 at 9.07.51 AM
 

 

WhatsApp Image 2019-06-16 at 9.07.52 AM
 

 

WhatsApp Image 2019-06-16 at 9.08.00 AM
 

اخبار الاقتصاد

رجال الأعمال

شركات عقارية

الاستثمار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الاستثمار والتعليم العالى توقعان اتفاقية مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى

الأحد، 16 يونيو 2019 01:00 ص

فيديو.. رئيس هيئة الاستثمار: مصر ترعى إنشاء أكبر منطقة اقتصادية فى العالم بالقارة الإفريقية

السبت، 15 يونيو 2019 10:23 م

خبير: 3 مليارات جنيه استثمارات جديدة فى بناء مراكز البيانات العملاقة

السبت، 15 يونيو 2019 02:59 م

دار الإفتاء: إيداع المال فى البنوك وشهادات الاستثمار حلال شرعًا

السبت، 15 يونيو 2019 11:50 ص

تعرف على تطور الاستثمارات الموجهة للصحة خلال 6 سنوات

السبت، 15 يونيو 2019 09:56 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. "لو رايح الاستاد خلى أرقام التليفونات دى معاك" استاد القاهرة

سوبر كورة.. "لو رايح الاستاد خلى أرقام التليفونات دى معاك" استاد القاهرة

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

النقل العام تطرح اشتراكات على خطوط بطولة أمم أفريقيا بـ75 جنيها

النقل العام تطرح اشتراكات على خطوط بطولة أمم أفريقيا بـ75 جنيها

كل أهداف السبت.. كولومبيا تذل الأرجنتين بثنائية فى كوبا أمريكا

كل أهداف السبت.. كولومبيا تذل الأرجنتين بثنائية فى كوبا أمريكا

المنتخب يواجه غينيا فى البروفة الأخيرة قبل ضربة البداية أمام زيمبابوي بأمم أفريقيا

المنتخب يواجه غينيا فى البروفة الأخيرة قبل ضربة البداية أمام زيمبابوي بأمم أفريقيا

4 كليات إعلام تشترط اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية.. تعرف عليها

4 كليات إعلام تشترط اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

أوروجواى تواجه الإكوادور فى بطولة كوبا أمريكا

أوروجواى تواجه الإكوادور فى بطولة كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة