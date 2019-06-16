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جامعة القاهرة تشكل أوركسترا موسيقى يضم 30 طالبا

الأحد، 16 يونيو 2019 05:37 م
جامعة القاهرة تشكل أوركسترا موسيقى يضم 30 طالبا جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب وائل ربيعى

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أنهت جامعة القاهرة تشكيل فريق أوركسترا موسيقي الجامعة من بين الطلبة والطالبات، حيث تم اختيار عدد من الطلاب الموهوبين من مختلف كليات الجامعة، وتم تدريبهم بالإدارة العامة لرعاية الشباب على العزف على الآلات الموسيقية المختلفة، سواء الآلات الوترية وآلات النفخ الموسيقية النحاسية والخشبية والآلات الايقاعية، كما تم تدريبهم على النوتة الموسيقية.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد وجه بتكوين الأوركسترا وتنظيم مسابقة فنية كبرى لاختيار أعضائه من الطلاب الموهوبين موسيقيًا، وحددت الجامعة مواعيد الاشتراك والانضمام للأوركسترا بين الطلاب الذين يمتلكون موهبة العزف، وفاز بالانضمام للأوركسترا نحو 30 طالب وطالبة.

وقال الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تولي اهتماما كبيراً بالأنشطة الطلابية المختلفة، وفى مقدمتها الأنشطة الفنية الموسيقية والمسرحية وتشجع الطلاب على تقديم أعمال إبداعية على مسارح الجامعة، لكون الفن سلاحاً قوياً لمحاربة التطرف، لافتًا إلى أن أوركسترا الجامعة أصبح جاهزًا لتقديم عروض على مسرح الجامعة بعد تدريبه واعداده اعدادًا جيدًا.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تنظم مسابقات في الفنون التشكيلية، كالتصوير الزيتي والرسم بالرصاص والنحت والخزف، والأشغال الفنية، إلى جانب مسابقات الموسيقى والمسرح، مؤكدا علي أهمية دور الأنشطة الطلابية في تنمية قدرات الطلاب، إلى جانب حرص الجامعة على مشاركة الطلاب في المنافسات التي تُقام على مستوى الجامعات المصرية.

يُشار إلى أنه، يقوم بتدريب وقيادة الأوركسترا الدكتور مازن دراز ، المايسترو بدار الأوبرا المصرية والأستاذ بأكاديمية الفنون.

 


جامعة القاهرة

عثمان الخشت

اوركسترا طلابى

نشاط طلابى

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