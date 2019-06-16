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تونس تحبط عملية تهريب شحنة "أشبال نمور" إلى ليبيا

الأحد، 16 يونيو 2019 05:18 ص
تونس تحبط عملية تهريب شحنة "أشبال نمور" إلى ليبيا قوات الأمن التونسية
وكالات الأنباء

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أعلنت الجمارك التونسية، السبت، إحباط عملية تهريب 4 أشبال من فصيلة النمر الأبيض باتجاه ليبيا عبر معبر حدودى جنوب البلاد، وذكرت الجمارك التونسية فى بيان أن وحداتها "بالمعبر الحدودى برأس جدير تمكنت منتصف نهار السبت من إحباط محاولة تهريب 4 أشبال نمور بيضاء"، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

 

وكانت الأشبال وهى من الفصيلة النادرة "مخفية داخل سيارة مواطن ليبى أثناء استعداده للمغادرة فى اتجاه القطر الليبي" وفقما ما أعلنت الجمارك التى نشرت صور الحيوانات الـ4 ،ولم يعد هناك سوى بضع مئات من النمور والأسود البيضاء، التى يعود لونها إلى وجود جينة متنحية ،وبحسب تقديرات الصندوق العالمى للطبيعة، تراجع عدد النمور البرية من 100 ألف فى عام 1990 إلى حوالى 3900 حاليا.

ورغم عودة أعدادها إلى الارتفاع فى السنوات الأخيرة، لا تزال هذه الفصيلة مهددة بالانقراض وفق المنظمة.

 

وخلال التحقيق، أكد الليبى أنه اشترى هذه النمور من حديقة فى منطقة النفيضة التابعة لـمحافظة سوسة (شرق) دون أن يقدم تفاصيل بشأن الطريقة التى تمت من خلالها العملية، وفق الجمارك التى أكدت على أنه لا يمتلك ترخيصا لاقتنائها أو نقلها.

 

وحجزت أشبال النمور وتم إرسالها إلى إدارة الغابات بمحافظة مدنين (جنوب)، كما فتح تحقيق قضائى مع الليبى الذى بقى طليقا.


تونس

ليبيا

أشبال نمور

النمر الأبيض

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