سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 05:32 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

توصيات لزيادة إنتاج الخضراوات تحت الصوب.. تعرف عليها

الأحد، 16 يونيو 2019 04:00 ص
توصيات لزيادة إنتاج الخضراوات تحت الصوب.. تعرف عليها خضروات
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية، من برامجها التوعوية والتوصيات الفنية لصوب الخضراوات وطرق التسميد والرى تجنبا لمخاطر التغيرات المناخية وأمراض النبات والآفات الحشرية لزيادة الإنتاج.. كالآتى:

  • عمل سجلات داخل الصوب توضح تاريخ الزراعة وتاريخ بيع الشتلات واسم المزارع ومحل الزراعة بالأرض المستديمة
  •  استخدام المكافحة الحيوية داخل الصوبة 
  • الرش بالمبيدات الموصى بها ضد صانعة الأنفاق مع مراعاة عدم تكرار الرش بنفس المبيد فى حالة استمرر الإصابة 
  •  عزل الطولات المصابة عن باقى الطولات وضرورة المتابعة اليومية لرصد أى اصابات جديدة 
  • التوصية بأهمية استخدام الصوبة لباب مزدوج لمنع دخول الحشرات 
  • الاهتمام بنظافة الصوبة من الداخل والخارج للحد من الإصابات المرضية والحشرية
  • ضرورة الرش بمركب نحاسى وقاية من أمراض فطرية محتمل بداية نشاطها
  •  عدم التسميد باليوريا تمامًا، واستخدام نترات النشادر وسلفات النشادر
  • تكثيف السوبر فوسفات لتدفئة منطقة المجموع الجذرى ومساعدة الجذور على القيام بوظائفها
  •  استخدام حامض الفسفوريك 80% ضخا مع شبكة الرى

صوب الخضروات

طرق التسميد

انتاج الخضر

المحاصيل الزراعية

زراعات الخضر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شعبة الخضروات: انفراجة كبيرة فى أسعار الليمون خلال أيام قليلة.. فيديو

الأحد، 09 يونيو 2019 11:05 ص

شعبة الخضروات: تراجع سعر الليمون خلال 3أسابيع بعد تجاوز الكيلو 80جنيها

السبت، 08 يونيو 2019 01:05 م

أسعار الخضروات اليوم الجمعة 7-6-2019 بسوق العبور..والليمون بـ35 جنيه للكيلو

الجمعة، 07 يونيو 2019 02:52 م

كيف هزت الانتخابات الأوروبية السياسة الداخلية للقارة العجوز؟.. فوز الخضر مفاجأة سارة للمدافعين عن البيئة.. مستشار فيينا يجبر على المغادرة.. اليمين المتطرف يحكم قبضته على روما.. وأثينا فى انتظار انتخابات مبكرة

الخميس، 06 يونيو 2019 01:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف تحمى طفلك من مخاطر تسوس الأسنان أثناء الرضاعة × 4 معلومات

كيف تحمى طفلك من مخاطر تسوس الأسنان أثناء الرضاعة × 4 معلومات

التأمين الصحى الجديدة: أموال الهيئة معفاة من الضرائب والرسوم

التأمين الصحى الجديدة: أموال الهيئة معفاة من الضرائب والرسوم

تعرف على كيفية الحصول على شقة بإسكان الأوقاف.. ومخصصات ذوى الاحتياجات

تعرف على كيفية الحصول على شقة بإسكان الأوقاف.. ومخصصات ذوى الاحتياجات

بعد انتقاله من بريطانيا لأمريكا.. "الميلك شيك" رمز المقاومة ضد السياسيين

بعد انتقاله من بريطانيا لأمريكا.. "الميلك شيك" رمز المقاومة ضد السياسيين

تعرف على خطوات استخراج شهادة ميلاد لمولود مصرى بالخارج

تعرف على خطوات استخراج شهادة ميلاد لمولود مصرى بالخارج

لو عايز فتوى.. اعرف إزاى وأمتى تتواصل مع دار الإفتاء المصرية

لو عايز فتوى.. اعرف إزاى وأمتى تتواصل مع دار الإفتاء المصرية

فيديو.. السعودية تفتتح شاطئ الإسكندرية فى جدة بعد إعادة تجديده

فيديو.. السعودية تفتتح شاطئ الإسكندرية فى جدة بعد إعادة تجديده

الانتهاء من اختيار زى الفرق الطبية بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

الانتهاء من اختيار زى الفرق الطبية بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

أخبار × 24 ساعة.. حسم خلاف إجابة جزئية بامتحان الإنجليزية للثانوية العامة

أخبار × 24 ساعة.. حسم خلاف إجابة جزئية بامتحان الإنجليزية للثانوية العامة

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

بفلاتر قطة.. وزير باكستانى يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفى على الهواء

بفلاتر قطة.. وزير باكستانى يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفى على الهواء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة