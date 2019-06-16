توصيات لزيادة إنتاج الخضراوات تحت الصوب.. تعرف عليها

واصلت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية، من برامجها التوعوية والتوصيات الفنية لصوب الخضراوات وطرق التسميد والرى تجنبا لمخاطر التغيرات المناخية وأمراض النبات والآفات الحشرية لزيادة الإنتاج.. كالآتى:
- عمل سجلات داخل الصوب توضح تاريخ الزراعة وتاريخ بيع الشتلات واسم المزارع ومحل الزراعة بالأرض المستديمة
- استخدام المكافحة الحيوية داخل الصوبة
- الرش بالمبيدات الموصى بها ضد صانعة الأنفاق مع مراعاة عدم تكرار الرش بنفس المبيد فى حالة استمرر الإصابة
- عزل الطولات المصابة عن باقى الطولات وضرورة المتابعة اليومية لرصد أى اصابات جديدة
- التوصية بأهمية استخدام الصوبة لباب مزدوج لمنع دخول الحشرات
- الاهتمام بنظافة الصوبة من الداخل والخارج للحد من الإصابات المرضية والحشرية
- ضرورة الرش بمركب نحاسى وقاية من أمراض فطرية محتمل بداية نشاطها
- عدم التسميد باليوريا تمامًا، واستخدام نترات النشادر وسلفات النشادر
- تكثيف السوبر فوسفات لتدفئة منطقة المجموع الجذرى ومساعدة الجذور على القيام بوظائفها
- استخدام حامض الفسفوريك 80% ضخا مع شبكة الرى
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