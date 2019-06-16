"تواصل بسعادة"..حكومة دبى تمنح الزائرين شريحة اتصال مجانية

إيمان حنا

ضمن مساعى دولة الإمارات لجذب المزيد من السائحين إلى "دبى"، أطلقت الإدارة العامة للإقـــامة وشـــؤون الأجانب بدبي وبالتـــعاون مع شــــــركة الإمارات المتكامــــلة "دو " المشـــروع التجـــــريبي الأول "تواصل بسعادة " التي ستمكن المسافرين القادمين بتأشيرة سياحية أو تأشيرة زيارة أو تأشيرة عند الوصول إلى جانب مواطني دول مجلس التعاون، من الحصول على حزمة ستشمل شريحة هاتف متحرك مقدمة مجانياً من "دو" عند وصولهم إلى مطار دبي الدولي والتي ستعمل على جميع الهواتف المحمولة، ليستمتعوا بتجربة متكاملة أثناء إقامتهم واستكشافهم لمعالم الإمارة السياحية، بحسب "البيان" الإمارتية.

ومن جهة أخرى وفى إطار التسهيلات التى تقدمها حكومة "دبى" ابتكر مركز اتصال وزارة الموارد البشرية والتوطين منظومة جديدة ومتكاملة للتواصل مع المتعاملين تضم 14 قناة وخدمة تفاعلية إلكترونية وذكية بما يتيح للمتعاملين الحصول على خدمات الوزارة بصورة مباشرة وسريعة وعلى مدار الساعة.

وقال سيف أحمد السويدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية إن إطلاق منظومة تواصل لتعزيز أطر التواصل مع المتعاملين وإسعادهم.