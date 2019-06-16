سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 05:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

"تواصل بسعادة"..حكومة دبى تمنح الزائرين شريحة اتصال مجانية

الأحد، 16 يونيو 2019 04:26 م
"تواصل بسعادة"..حكومة دبى تمنح الزائرين شريحة اتصال مجانية دبى جاذبة للسائحين
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

ضمن مساعى دولة الإمارات لجذب المزيد من السائحين إلى "دبى"، أطلقت الإدارة العامة للإقـــامة وشـــؤون الأجانب بدبي وبالتـــعاون مع شــــــركة الإمارات المتكامــــلة "دو " المشـــروع التجـــــريبي الأول "تواصل بسعادة " التي ستمكن المسافرين القادمين بتأشيرة سياحية أو تأشيرة زيارة أو تأشيرة عند الوصول إلى جانب مواطني دول مجلس التعاون، من الحصول على حزمة ستشمل شريحة هاتف متحرك مقدمة مجانياً من "دو" عند وصولهم إلى مطار دبي الدولي والتي ستعمل على جميع الهواتف المحمولة، ليستمتعوا بتجربة متكاملة أثناء إقامتهم واستكشافهم لمعالم الإمارة السياحية، بحسب "البيان" الإمارتية.

 

ومن جهة أخرى وفى إطار التسهيلات التى تقدمها حكومة "دبى" ابتكر مركز اتصال وزارة الموارد البشرية والتوطين منظومة جديدة ومتكاملة للتواصل مع المتعاملين تضم 14 قناة وخدمة تفاعلية إلكترونية وذكية بما يتيح للمتعاملين الحصول على خدمات الوزارة بصورة مباشرة وسريعة وعلى مدار الساعة.

 

وقال سيف أحمد السويدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية إن إطلاق منظومة تواصل لتعزيز أطر التواصل مع المتعاملين وإسعادهم.


الامارات

دبى

منظمة اتصالات دبى

تواصل بسعادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة