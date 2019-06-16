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"تموين قنا": توريد 177ألفا و 220 طن قمح للصوامع والشون بالمحافظة

الأحد، 16 يونيو 2019 08:04 م
"تموين قنا": توريد 177ألفا و 220 طن قمح للصوامع والشون بالمحافظة توريد القمح للصوامع
قنا - وائل محمد

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قال أحمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا، إنه تم توريد 177 ألفا و220 طن قمح لصوامع وشوّن المحافظة، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لأعمال توريد القمح إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أى معوقات.

وأشار" السيد"، إلى أن المحافظة تستهدف استلام 190 ألف طن قمح خلال موسم التوريد الجارى الذى بدأ فى 15 إبريل الماضى، ويستمر حتى 15 يوليو المقبل.
 
ومن جانبه، أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أنه تم تشكيل لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات" لاستلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة، ومن ثم سعر الأردب، حيث بلغ سعر الأردب 685 جنيها لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و670 جنيها لدرجة النقاوة 23 قيراطا و655 لدرجة النقاوة 22.5 قيراطا طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية فى بداية موسم توريد القمح الجارى.

كما أكد محافظ قنا على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد مع الالتزام بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن، وذلك في إطار الحرص على توفير مناخ تنافسى لجذب المزارعين وتوريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح.
 


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