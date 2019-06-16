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تموين الأقصر تضبط 13 محضر تجميع دقيق بلدى وغلق محلات تجار سلع تموينية

الأحد، 16 يونيو 2019 10:41 ص
تموين الأقصر تضبط 13 محضر تجميع دقيق بلدى وغلق محلات تجار سلع تموينية دقيق - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال التموين بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، حملة تموينية لضبط المخالفات بالمخابز والأسواق، بناءاً على توجيهات الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، وبقيادة محمد البدرى ومرتضى السيد المفتشين بالإدارة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 13 محضر جنح متنوع، شملت 3 محاضر تجميع دقيق بلدى مخصص المخابز البلدية بإجمالى 18جوال زنه 50ك، ومحضر عدم صلاحية 3 كرتونة بداخل كل كرتونه 24 كيس، و4 غلق لتجار التموين، ومحضر عدم مزاولة على الوجه المعتاد، و4 عدم إعلان عن مواعيد العمل، ومحضر عدم إعلان أسعار عن البقالة.

 


الاقصر

وزارة التموين

حملات تموينية بالاقصر

مدينة اسنا

مخالفات تموينية

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