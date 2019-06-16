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تفاصيل القبض على مستريح نصب على المواطنين وجمع 50 مليون جنيه فى الغربية

الأحد، 16 يونيو 2019 01:49 ص
تفاصيل القبض على مستريح نصب على المواطنين وجمع 50 مليون جنيه فى الغربية حبس
كتب عادل ضرة ومحمد طارق

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نجح عدد من أهالى محافظة الغربية، فى إلقاء القبض "مستريح طنطا" أثناء مروره بجوار ترعة القاصد بدائرة ثان طنطا، وذلك عقب استلائه على مبالغ مالية منهم بهدف توظيفها.
 

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد أسامة أبوفرد مأمور قسم ثان طنطا، يفيد ببلاغ من شرطة النجدة بتجمع العشرات من أهالى قرية أخناوى التابعة لمركز طنطا بدائرة القسم، قد تمكنوا من ضبط شاب بعد أن نصب عليهم وجمع مبالغ مالية وصلت لـ50 مليون جنيه، بحجة تشغيلها فى الأدوية.

 

على الفور تمكنت المباحث الجنائية من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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