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تعيين "إسماعيل" رئيسا لهيئة موانئ البحر الأحمر و"صالح" لقطاع النقل البحرى

الأحد، 16 يونيو 2019 12:14 ص
تعيين "إسماعيل" رئيسا لهيئة موانئ البحر الأحمر و"صالح" لقطاع النقل البحرى هيئة موانئ البحر الأحمر
كتب رضا حبيشى

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تقرر تعيين اللواء رضا اسماعيل رئيسا لهيئة موانئ البحر الأحمر واللواء أيمن صالح رئيسا لقطاع النقل البحري.

وشغل اللواء بحري رضا إسماعيل منصب رئيس هيئة النقل النهري قبل أن يتم تعيينه رئيس قطاع النقل البحري في ٢٠١٨، في الوقت الذي شغل فيه اللواء أيمن صالح منصب رئيس هيئة ميناء دمياط ثم البحر الأحمر، قبل أن يتم تعيينه رئيسًا لقطاع النقل البحري.


النقل البحرى

موانى البحر الاحمر

المواني

الموانى البحرية

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