"تعليم القليوبية" تتلقى اليوم تظلمات الشهادة الإعدادية من إدارتى طوخ وكفر شكر

القليوبية- إبراهيم سالم

تواصل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان وكيل الوزارة، اليوم الأحد، استقبال التظلمات للشهادة الإعدادية، وذلك بمدرسة 25 يناير الإعدادية بنات، خلف ديوان عام محافظة القليوبية، وحتى 20 من الشهر ذاته على أن يخصص يوم واحد لكل إدارتين.

وأكدت المديرية، أنه تم تحديد يوم 16 يونيو لإدارتي طوخ وكفر شكر، و17 يونيو لإدارتى القناطر الخيرية وقليوب، و18 يونيو لإدارتي شرق وغرب شبرا الخيمة، و19 يونيو لإدارتي شبين القناطر والخصوص، و20 يونيو لإدارتي الخانكة والعبور.