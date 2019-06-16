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"تعليم القليوبية" تتلقى اليوم تظلمات الشهادة الإعدادية من إدارتى طوخ وكفر شكر

الأحد، 16 يونيو 2019 03:00 ص
"تعليم القليوبية" تتلقى اليوم تظلمات الشهادة الإعدادية من إدارتى طوخ وكفر شكر طه عجلان وكيل تعليم القليوبية
القليوبية- إبراهيم سالم

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تواصل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان وكيل الوزارة، اليوم الأحد، استقبال التظلمات للشهادة الإعدادية، وذلك بمدرسة 25 يناير الإعدادية بنات، خلف ديوان عام محافظة القليوبية، وحتى 20 من الشهر ذاته على أن يخصص يوم واحد لكل إدارتين.

وأكدت المديرية، أنه تم تحديد يوم 16 يونيو لإدارتي طوخ وكفر شكر، و17 يونيو لإدارتى القناطر الخيرية وقليوب، و18 يونيو لإدارتي شرق وغرب شبرا الخيمة، و19 يونيو لإدارتي شبين القناطر والخصوص، و20 يونيو لإدارتي الخانكة والعبور.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أنه لابد وأن يرافق الطالب ولي الأمر فقط يوم الإطلاع، على أن يتم الإلتزام بتاريخ الإطلاع بمعرفة لجنة النظام والمراقبة، منعا للتزاحم ولتيسير الأمور، كما يمنع منعا باتا اصطحاب التليفون المحمول أثناء الإطلاع.

 وحددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أيام السبت والأحد الموفقين 22 و23 يونيو الجاري لجميع الإدارات للطلاب الذين تخلفوا عن تقديم الطلبات في الموعد المحدد، كما سيتم تحديد موعد الإطاع بمعرفة لجنة النظام والمراقبة.


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تظلمات الشهادة الاعدادية

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