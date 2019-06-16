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تعليم الأقصر: فتح باب القبول والتحويلات للطلاب الجدد بمدارس النيل المصرية فرع طيبة

الأحد، 16 يونيو 2019 11:50 ص
تعليم الأقصر: فتح باب القبول والتحويلات للطلاب الجدد بمدارس النيل المصرية فرع طيبة الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه نظراً لتلقى مدارس النيل المصرية العديد من طلبات أولياء الأمور، فقد قررت إدارة المدرسة استئناف فتح باب القبول والتحويلات للطلاب الجدد بمدرسة النيل المصرية الدولية فرع طيبة بالأقصر للعام الدراسى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ اعتبارا من ٢٢/ ٦ /٢٠١٩ للمراحل من KG1 حتى الصف الرابع الإبتدائي.

وأشار الشناوى عايد فى بيان صحفى، إلى أن التقديم يتم على (http://nes.moe.edu.eg)، وأكد على أنه سوف يتم تحديد موعد للاختبارات والمقابلات الشخصية لكلا من الطلاب وأولياء الأمور، موضحا أنه سوف يتم عقد دورة تأهيلية للطلاب المقبولين قبل بداية العام الدراسى .

جدير بالذكر أن مدارس النيل المصرية، هى مدارس مصرية بمعايير دولية تقدم نموذجا تعليميا دولياً بهوية مصرية يعتمد على مناهج مصممة بأحدث المعايير العالمية وتمنح الطلاب شهادات معتمده دولياً ، حيث أن المحتوى التعليمى الذى يتم تدريسه هو بالشراكة الاستراتيجية المستدامة مع جامعه كامبردج البريطانية بمصروفات تنافسية للأسر متوسطة الدخل غير القادرين على دفع رسوم المدارس الدوليه مرتفعة التكلفة .

 


الاقصر

مدارس النيل الدولية

وزارة التربية والتعليم

العام الدراسى الجديد

تعليم الاقصر

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