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تعرف على نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالسويس

الأحد، 16 يونيو 2019 11:08 ص
تعرف على نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالسويس انتخابات الغرفة التجارية - أرشيفية
السويس – السيد فلاح

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انتهت عملية فرز الأصوات في انتخابات الغرفة التجارية بالسويس، والتى خاضها 18 مرشحًا، لاختيار 7 أعضاء بمجلس إدارة الغرفة، فى الانتخابات التى أجريت بمركز شباب المدينة، وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية بالمحافظة 7460 عضوًا.

وأسفرت انتخابات الغرفة التجارية بالسويس عن فوز 7 مرشحين، هم أمين الشاطر بـ 969 صوتا ومحمد النعيمى بـ 940 صوتا ومحمد الملاح بـ 928 صوتا والسيد على الجاز بـ 905 صوتا وعلى الأبنودى بـ 888 صوتا، وفرج أبو خروف بـ 875 صوتا، وفتحى الشعراوى 864 صوتا.

سوف يتم تعيين 7 آخرين من قبل وزير التجارة والصناعة واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لاستكمال الأنشطة الأخرى كالملاحة والسياحة ليصبح إجمالى عدد مجلس إدارة الغرفة 14 عضوًا ،حتى يتم عقد أول اجتماع لتشكيل هيئة المكتب الجديد.


نتيجه انتخابات الغرفة التجارية بالسويس

الغرفة التجارية بالسويس

السويس

انتخابات الغرفه التجاريه

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