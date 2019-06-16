تعرف على كيفية الحصول على شقة بإسكان الأوقاف.. ومخصصات ذوى الاحتياجات

قررت هيئة الأوقاف المصرية، مد فترة التقديم لإسكان العاشر من رمضان والسادات للمرة الثالثة حتى نهاية شهر يونيو الجارى بمساحات من 52 مترا مربعا وحتى 79 مترا مربعا، بالشروط التالية:

1 - سحب كراسة شروط بمبلغ 250 جنيها من مقر هيئة الأوقاف بالدقى.

2 - تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة.

3 - شهادة بإثبات صافى الدخل السنوى للزوجين مثبتة من جهة العمل وأى دخل آخر أو شهادة محاسبية تثبت الدخل.

4 - تخصيص وحدات لذوى الاحتياجات الخاصة لا تقل عن 5% من نسبة الوحدات.

5 - التقديم بنظام التمويل العقارى على شروط وزارة الإسكان وبالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وإحدى شركات التمويل العقارى.

6 - تقبل طلبات الحجز من المتقدمين من جميع أنحاء الجمهورية.

7 - ألا يكون قد حصل المتقدم وزوجته على وحدة سكنية بالمدن الجديدة هما وأبنائهما القصر، سواء تنازل عنها أو آلت للأسرة بالتنازل.

8 - أن يتراوح سن المتقدم من 21 إلى 50 سنة وألا يكون مالكًا لوحدة سكنية وفى حالة الإرث يكون نصيب المتقدم أقل من وحدة سكنية كاملة.

9 - ألا يزيد صافى دخل الأسرة عن 42 ألف جنيه سنويًا.

10 - ألا يقل الدخل شهريا عن 1000 جنيه لنظام التمويل العقارى.