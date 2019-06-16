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فى العاشر من رمضان والسادات..

تعرف على كيفية الحصول على شقة بإسكان الأوقاف.. ومخصصات ذوى الاحتياجات

الأحد، 16 يونيو 2019 04:30 ص
تعرف على كيفية الحصول على شقة بإسكان الأوقاف.. ومخصصات ذوى الاحتياجات وزارة الأوقاف

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قررت هيئة الأوقاف المصرية، مد فترة التقديم لإسكان العاشر من رمضان والسادات للمرة الثالثة حتى نهاية شهر يونيو الجارى بمساحات من 52 مترا مربعا وحتى 79 مترا مربعا، بالشروط التالية:
 
1 - سحب كراسة شروط بمبلغ 250 جنيها من مقر هيئة الأوقاف بالدقى.
 
2 - تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة.
 
3 - شهادة بإثبات صافى الدخل السنوى للزوجين مثبتة من جهة العمل وأى دخل آخر أو شهادة محاسبية تثبت الدخل.
 
4 - تخصيص وحدات لذوى الاحتياجات الخاصة لا تقل عن 5% من نسبة الوحدات.
 
5 - التقديم بنظام التمويل العقارى على شروط وزارة الإسكان وبالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وإحدى شركات التمويل العقارى.
 
6 - تقبل طلبات الحجز من المتقدمين من جميع أنحاء الجمهورية.
 
7 - ألا يكون قد حصل المتقدم وزوجته على وحدة سكنية بالمدن الجديدة هما وأبنائهما القصر، سواء تنازل عنها أو آلت للأسرة بالتنازل.
 
8 - أن يتراوح سن المتقدم من 21 إلى 50 سنة وألا يكون مالكًا لوحدة سكنية وفى حالة الإرث يكون نصيب المتقدم أقل من وحدة سكنية كاملة.
9 - ألا يزيد صافى دخل الأسرة عن 42 ألف جنيه سنويًا.
 
10 - ألا يقل الدخل شهريا عن 1000 جنيه لنظام التمويل العقارى.
 

هيئة اﻷوقاف المصرية

وزاره الاوقاف

ذوى الاحتياجات الخاصة

التمويل العقارى

اليوم السابع بلس

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