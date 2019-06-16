تعرف على قرارات وكيل تعليم الأقصر الجديد للاستعداد للعام الدراسى القادم

الأقصر – أحمد مرعى

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، الاستعداد للموسم الدراسي الجديد مبكراً، وذلك بعد أيام من تعيين الشناوى عايد وكيلاً لوزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، خلفاً لطه بخيت وكيل الوزارة السابق.

حيث تم العمل على وضع عدة خطوات ثابتة لتحقيق الانضباط قبل بدء دخول العام الدراسى الجديد، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتيسير الإجراءات على أولياء الأمور وتحسين الآداء المقدم لخدمة المواطنين.

ونرصد قرارات وتعليمات الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد لخدمة العملية التعليمية كالتالى:-

1. أكد على سرعة إنجاز العمل والدقة وتذليل العقبات أمام الجميع

2. التقى وكيل الوزارة بمديرى الإدارات التعليمية لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

3. كلف وكيل الوزارة بوضع قواعد للعمل فى الفترة القادمة وبحث أهم المعوقات والمشكلات ووضع الحلول لها

4. طالب الشناوي عايد بتنقيح البيانات الموجودة بكل إدارة تعليمية مع مراعاة الدقة على أن يتم ذلك عن طريق أقسام الإحصاء وشئون الطلاب بالإدارات التعليمية

5. أكد وكيل الوزارة على الانضباط بالعمل وسرعه إنجاز الأعمال وسرعة اتخاذ القرارات مع الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية

6. طالب بتقييم المشكلات التي واجهتها الإدارات التعليمية فى جميع المجالات بالعام السابق

7. أكد على وضع خطة عمل واقعية تشتمل على مخطط تفصيلى لرياض الأطفال تضم عدد الفراغات المستغل والفارغ والمقترحات لزيادة الاستيعاب

8. طالب وكيل الوزارة بعدم التجاوز في القبول والالتزام بالشروط الواردة بالنشرات المنظمة لرياض الأطفال

9. أكد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بشرط القبول بالنسبة للتعليم المجتمعى والخاص بالسن من 6 الى 9 سنوات

10. بمجال خدمة المواطنين وجه الشناوى عايد مديرى الإدارات على ضرورة تذليل المشكلات والحل فورا على أرض الواقع

11. أمر الشناوى عايد بعدم المجاملة والمحاباة مع مراعاة الظروف الخاصة والالتزام بالوضوح

12. أكد وكيل الوزارة على عدم إلغاء أي من أقسام خاصة بخدمة المواطنين بالإدارات

13. أكد على عدم ندب أو تكليف أى معلم أوإدارى بالمدارس للعمل بالدواوين وإذا اقتضى الأمر يجب العرض على وكيل الوزارة

14. طالب الأهالى بعدم توجه أولياء الأمور لديوان المحافظة إلا بالرجوع إلى المديرية وبحث شكواه وخاصةً موضوع التقدم لرياض الأطفال

15. أكد وكيل الوزارة أنه على أولياء الأمور الالتزام بالحيز الجغرافي عند التقديم لرياض الأطفال

16. على ولى الأمر أن يتقدم بالطلب لمدرسة واحدة فقط على أن يشمل الطلب ثلاث رغبات والذى سيتم الاختيار بينهم وفق الكثافة ومعاير القبول بمنتهى الوضوح والشفافية