تعرف على قرارات اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

عقد مجلس الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث جلسته رقم (146) وذلك اليوم، بالمكتبة المركزية برئاسة الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأعلن الدكتور محمد عيسى، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة قواعد وإجراءات قبول الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا للعام الجامعى 2019 – 2020، وكذلك الإعلان عن التقدم للدراسة فى الجامعات والمعاهد المصرية، وذلك ضمن مبادرة "إدرس فى مصر" والتى أطلقتها وزارة التعليم والبحث العلمى خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد بتاريخ 23 مايو الماضى.

ولفت عيسى، أنه تم مناقشة مقترح إجراء بعض التعديلات بلائحة جوائز جامعة الفيوم الصادر بشأنها قرار مجلس الجامعة بجلسته رقم (94) بتاريخ 30 أبريل 2014، والممتدة حتى 1 مايو 2014 ، وكذلك قرار مجلس الجامعة بجلسته رقم (150) بتاريخ 13 يوليو 2018، بإجراء بعض التعديلات على لائحة جوائز جامعة الفيوم، مشيراً إلى موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث على تسجيل 9 رسائل دكتوراه و37 رسالة ماجستير بمختلف التخصصات على مستوى كليات جامعة الفيوم .