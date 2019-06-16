تعرف على فوائد الدراسة فى رواق المتون العلمية بالجامع الازهر الشريف

من أجل ترسيخ الأزهر الشريف لمرجعيته العالمية، وإرساءً لريادته التاريخية واستعادة دوره الحضارى ، كان الرواق الأزهرى فى صورته الجديدة أملا فى أن يشكل خطوة واقعية، ضمن الجهود المبذولة، على طريق استعادة الأزهر لمكانه ومكانته، وإحياءً للمسئولية التلقائية المشتركة بين الشعب ومعهده العريق، الأزهر الشريف، من خلال هذا التواصل المنشود، فلطالما تحمل الأزهر مسئوليته العلمية والدينية والوطنية والحضارية تجاه الشعب والأمة كلها، فكان لها ضمير حضارى، ومرجع علمى أساسى، ومنبر دعوى صادق.

ويضم الجامع الأزهر العديد من الأروقة ومنها رواق العلوم الشرعية والعربية، وتستند الدراسة به إلى التلقى المباشر للعلوم الشرعية والعربية بالأسانيد المتصلة وفقًا لمناهج الأزهر الموروثة، باعتبار هذه العلوم غذاء روحيا ضروريا لحياة الإنسان المؤمن بها بما لها من أثر فعال في توجيه السلوك وتقويمه وفق سلم تعليمى متدرج يبرز جوانب الوسطية وأصالة المنهج، وسعة العلوم، ويناسب جميع المستويات.