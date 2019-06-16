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تعرف على فوائد الدراسة فى رواق المتون العلمية بالجامع الازهر الشريف

الأحد، 16 يونيو 2019 06:00 ص
تعرف على فوائد الدراسة فى رواق المتون العلمية بالجامع الازهر الشريف الجامع الازهر الشريف
كتب لؤى على

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من أجل ترسيخ الأزهر الشريف لمرجعيته العالمية، وإرساءً لريادته التاريخية واستعادة دوره الحضارى ، كان الرواق الأزهرى فى صورته الجديدة أملا فى أن يشكل خطوة واقعية، ضمن الجهود المبذولة، على طريق استعادة الأزهر لمكانه ومكانته، وإحياءً للمسئولية التلقائية المشتركة بين الشعب ومعهده العريق، الأزهر الشريف، من خلال هذا التواصل المنشود، فلطالما تحمل الأزهر مسئوليته العلمية والدينية والوطنية والحضارية تجاه الشعب والأمة كلها، فكان لها ضمير حضارى، ومرجع علمى أساسى، ومنبر دعوى صادق.
 
ويضم الجامع الأزهر العديد من الأروقة ومنها رواق العلوم الشرعية والعربية، وتستند الدراسة به إلى التلقى المباشر للعلوم الشرعية والعربية بالأسانيد المتصلة وفقًا لمناهج الأزهر الموروثة، باعتبار هذه العلوم غذاء روحيا ضروريا لحياة الإنسان المؤمن بها بما لها من أثر فعال في توجيه السلوك وتقويمه وفق سلم تعليمى متدرج يبرز جوانب الوسطية وأصالة المنهج، وسعة العلوم، ويناسب جميع المستويات. 
 

رواق المتون العلمية

 
يهدف إلى إحياء حفظ المتون العلمية والتشجيع على حفظها بكافة الوسائل.
 
إقامة المسابقات المتنوعة لتنميتها.
 
إضافة إلى إعداد متون علمية جديدة تتوافق مع روح العصر وأساليبه وثقافته.
 
ورفع كفاءة معلمي ووعاظ وخريجي وطلاب الأزهر الشريف من خلال حفظهم المتون واستيعاب مع تحويه عبر إقامة ورش عمل وعقد ندوات ومؤتمرات لإبراز أهميتها في حفظ التراث الإسلامي.

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