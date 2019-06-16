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تعرف على خطوات استخراج شهادة ميلاد لمولود مصرى بالخارج

الأحد، 16 يونيو 2019 03:00 ص
تعرف على خطوات استخراج شهادة ميلاد لمولود مصرى بالخارج شهادة ميلاد ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتسأل الكثير من المواطنين، عن إجراءات الحصول على شهادة ميلاد لمولود مصرى بالخارج، و"اليوم السابع" يوضح الخطوات المتبعة لاستخراج هذه الشهادة.

 

الإجراءات

1- شراء النموذج واستيفاء البيانات.

2- تقديم الطلب للموظف المختص.

3- استلام الوثيقة.
 

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- صاحب القيد شخصياً.

2- أحد أصحاب الشأن حتى الدرجة الثانية لصحاب القيد شخصياً.

3- من يحمل توكيل حخاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن.

 

المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة

1- نموذج 26 طلب قيد ميلاد ساقط قيد.

2- أصل شهادة الميلاد الأجنبية المترجمة والمصدق عليها من السفارة المصرية بالخارج أو الخارجية المصرية مع وثيقة زواج الطالب.

3- مستند يفيد التمتع بالجنسية المصرية للطرف المصرى مثل بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز سفر سارى، وإثبات الشخصية للطرف الأجنبى.


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