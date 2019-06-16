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تعرف على الفرق بين الدم الشرياني والدم الوريدي

الأحد، 16 يونيو 2019 10:00 م
تعرف على الفرق بين الدم الشرياني والدم الوريدي الفرق بين الدم الشريانى والدم الوردي
كتبت إيناس البنا

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عدد من التعريفات الطبية داخل الجسم تحتاج إلى تفسير منها مصطلح الدم الوريدى والدم الشريانى.

ووفقًا لتقرير موقع "Dictionary" فإن الدم الذي يجري تجاه القلب هو الدم الوريدي فى حين أن الدم الذي يتم نقله من القلب هو الشريانى، ومع ذلك باستثناء الدم الذي تحمله الشرايين والأوردة الرئوية فإن الدم في الشرايين يحمل أيضًا أكسجين أكثر من الدم في الأوردة.

من المهم الأخذ بالاعتبار معرفة الفرق بين الدم الشرياني والدم الوريدي، حيث يتم أخذ معظم عينات الدم من الوريد لأن حجم الوريد عمومًا يكون به حجم داخلي أكبر وضغط نظام أقل من الشرايين، كما تميل الأوردة أيضًا إلى أن تكون أقرب إلى الجلد وتسهل الوصول إليها.

انواع الدم الشريانى والوريدى
انواع الدم الشريانى والوريدى

ومع ذلك، فإن الدم الوريدي أقل فائدة عندما يكون الهدف منه تقييم مستويات الأكسجين لدى المريض، حيث تحتوي عينات الدم الوريدى على كمية أقل من الأوكسجين المذاب فيها من الدم الشريانى، ما يجعل من الصعب تقييم كفاءة تبادل الغازات في الرئتين من خلال الفحص المخبرى للدم الوريدي.

أما الدم الشرياني على الرغم من صعوبة استخراجه، لم يتبادل غازاته مع أنسجة الجسم المختلفة، ويمنح محتوى الأكسجين العالي في الدم الشرياني لونه الأحمر الساطع المميز، في حين يميل الدم الوريدي الذي يحتوي على مزيد من ثاني أكسيد الكربون المذاب فيه إلى أن يكون لونه أحمر باهت قبل تعرضه للهواء.

 


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الوريدى

الاوردة

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