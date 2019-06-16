تعرف على آليات "البترول" لزيادة قدرات إنتاج مشتقات البتروكيماويات "الميثانول"

كتبت -مروة الغول

فى ظل توافر إمدادات الغاز الطبيعى بعد الطفرة التى حققتها مصر فى مجال الإسراع بتنمية حقول الغاز المكتشفة وزيادة الإنتاج، يعد اتجاه مصر للتوسع فى إنتاج مشتقات البتروكيماويات المختلفة من الحلقات الوسيطة والصناعات البتروكيماوية النهائية حيث تمثل قيمة مضافة للثروات الطبيعية والاقتصاد القومى.

وصناعة الميثانول تعد مدخلاً رئيسيًا لمجموعة واسعة من الصناعات ومنها منتجات البناء والبلاستيك والفورمالدهايد والذى يستخدم بالعديد من الصناعات ومنها صناعة تصليد اليوريا والغراء والأخشاب الصناعية والورق، ويعمل قطاع البترول على تطوير آليات العمل وزيادة قدرات إنتاج الميثانكس استثماراً لزيادة معدلات الإنتاج الذى تحقق عام 2018 أدى إلى تحقيق زيادة فى معدلات الإنتاج، حيث تم تسويق 500 ألف طن من الميثانول بالسوق المحلية.

فيما يلى خطوات التوسع فى تسويق الإنتاج بالسوق المحلية والعالمية:

1-انعكاس وفرة إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر وتذليل العقبات أمام إنتاج الميثانول على تحقيق نتائج أعمال متميزة.

2-هناك توجه لوزارة البترول نحو إقامة سلسلة من الصناعات البتروكيماوية التكاملية تدعم النمو الاقتصادى فى مصر ويوفر فرصاً جيدة للاستثمار.

3-إجراءات لمذكرة تفاهم مع شركة السويس لمشتقات الميثانول لدراسة سبل الدعم الممكنة بين الشركتين.

4- يقع مصنع الميثانول فى مدينة دمياط.

5-يعد المصنع الوحيد فى مصر.

6- طاقة إنتاج مصنع الميثانول تبلغ حوالى 1.3 مليون طن سنوياً.

7- ستقوم شركة ميثانكس مصر بتزويد شركة السويس لمشتقات الميثانول بالميثانول والتسهيلات لإنتاج منتجات الفورمالدهايد.