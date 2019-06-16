سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 05:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

تعرف إيه عن مرارتك.. شكلها ووظائفها فى هذا التقرير

الأحد، 16 يونيو 2019 05:00 م
تعرف إيه عن مرارتك.. شكلها ووظائفها فى هذا التقرير المراره
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

المرارة عبارة عن هيكل أجوف على شكل كمثرى يقع أسفل الكبد وعلى الجانب الأيمن من البطن وتتمثل مهمتها الأساسية في تخزين وتركيز الصفراء وهو إنزيم هضمي ينتجه الكبد، والمرارة هي جزء من القناة الصفراوية، حسبما ذكر موقع" healthline".

ما_هي_المرارة
 

 

تعمل المرارة بمثابة خزان للصفراء بينما لا يتم استخدامه للهضم البطانة الماصة للمرارة تركز الصفراء المخزنة فعندما يدخل الطعام إلى الأمعاء الدقيقة، يتم إفراز هرمون يسمى كوليسيستوكينين ، مما يشير إلى أن المرارة تتقلص وتفرز الصفراء في الأمعاء الدقيقة من خلال القناة الصفراوية الشائعة.

 

ما_هو_علاج_حصوات_المرارة

الصفراء تساعد على عملية الهضم عن طريق تفتيت الدهون كما تستنزف النفايات من الكبد إلى الاثني عشر وهو جزء من الأمعاء الدقيقة،     يمكن أن يؤدي وجود فائض من أملاح الكوليسترول أو البيليروبين أو الصفراء إلى تشكل حصوات المرارة.

حصوات المرارة صغيرة عمومًا وعبارة عن رواسب صلبة تتشكل عندما يتبلور الصفراء المخزن نادراً ما يشعر أي شخص مصاب بالحصوات المرارية بأي أعراض حتى تصل الحصى إلى حجم معين  أو إذا عرقل الحصى القناة الصفراوية الاستئصال الجراحي للمرارة هو الطريقة الأكثر شيوعًا لعلاج حصاة المرارة.


المراره

وظيفه المراره

الجهاز الهضمى

مشاكل المراره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة