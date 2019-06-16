تعرف إيه عن مرارتك.. شكلها ووظائفها فى هذا التقرير

كتبت هند عادل

المرارة عبارة عن هيكل أجوف على شكل كمثرى يقع أسفل الكبد وعلى الجانب الأيمن من البطن وتتمثل مهمتها الأساسية في تخزين وتركيز الصفراء وهو إنزيم هضمي ينتجه الكبد، والمرارة هي جزء من القناة الصفراوية، حسبما ذكر موقع" healthline".





تعمل المرارة بمثابة خزان للصفراء بينما لا يتم استخدامه للهضم البطانة الماصة للمرارة تركز الصفراء المخزنة فعندما يدخل الطعام إلى الأمعاء الدقيقة، يتم إفراز هرمون يسمى كوليسيستوكينين ، مما يشير إلى أن المرارة تتقلص وتفرز الصفراء في الأمعاء الدقيقة من خلال القناة الصفراوية الشائعة.

الصفراء تساعد على عملية الهضم عن طريق تفتيت الدهون كما تستنزف النفايات من الكبد إلى الاثني عشر وهو جزء من الأمعاء الدقيقة، يمكن أن يؤدي وجود فائض من أملاح الكوليسترول أو البيليروبين أو الصفراء إلى تشكل حصوات المرارة.

حصوات المرارة صغيرة عمومًا وعبارة عن رواسب صلبة تتشكل عندما يتبلور الصفراء المخزن نادراً ما يشعر أي شخص مصاب بالحصوات المرارية بأي أعراض حتى تصل الحصى إلى حجم معين أو إذا عرقل الحصى القناة الصفراوية الاستئصال الجراحي للمرارة هو الطريقة الأكثر شيوعًا لعلاج حصاة المرارة.