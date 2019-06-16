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تصحيح نموذج إجابة امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة خلال الأيام المقبلة

الأحد، 16 يونيو 2019 11:58 ص
تصحيح نموذج إجابة امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة خلال الأيام المقبلة طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة، إن تصحيح نموذج إجابة امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة سيكون خلال الأيام المقبلة، عقب انتهاء الفرع الثانى من الرياضيات التطبيقة للثانوية العامة، بامتحان الطلاب لمادة الديناميكا غدا الاثنين.

وأضافت المصادر، إن نموذج اجابة امتحان الإستاتيكا للثانوية العامة سوف يتم تسليمه للكنترولات قبل بدء التصحيح بوقت كاف، مشيرة إلى أن أسئلة امتحان الاستاتيكا لم تكن فيها إجابات أثارت لغط أو خلافات بين الطلاب ومن ثم إضافة إجابات بديلة لنموذج الإجابة غير وارد حتى الآن.

وأوضحت المصادر، أن نموذج اجابة امتحان الإستاتيكا 2019، سوف يحدد إجابة كل جزئية فى الامتحان بكل وضوح حسب ترتيبها فى كتاب المدرسة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.


امتحانات الثانوية العامة

الاستاتيكا للثانوية العامة

نموذج اجابة امتحان الإستاتيكا 2019

نموذج اجابة امتحان الإستاتيكا

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