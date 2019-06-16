تشغيل مشروعات مياه الشرب والصرف صحى بسوهاج بتكلفة 270 مليون جنيه

سوهاج – عمرو خلف

أكد المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إنه تم إستلام وتشغيل محطة مياه معالجة الحديد والمنجنيز بقرية المدمر بمركز طما، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 4 ألاف متر مكعب يومياً وتخدم 22345 مواطن بقرية المدمر بتكلفة إجمالية تبلغ 15 مليون جنيه.

كما تم تشغيل مشروعات صرف صحى مركز البلينا بقرى السمطا والحلافى والغنيمية ونجع راجح ونجع أحمد عبد السميع لتخدم 20398 نسمة، وتبلغ قيمتها الإجمالية 91 مليون جنيه، تشمل شبكات إنحدار بأطوال 26 كم وخطوط طرد بأطوال 11.5 كم وثلاث محطات رفع ووصلات منزلية يبلغ عددها 3976 وصلة، وكذلك مشروعات صرف صحى مركز طما بقرى أم دومة والحلاقى لتخدم 11142 نسمة وتبلغ قيمتها الإجمالية 53.5 مليون جنيه، تشمل شبكات إنحدار باطوال 12 كم، وخطوط طرد باطوال 8.7 كم.

ومحطتى رفع ووصلات منزلية يبلغ عددها 1545 وصلة ومشروعات صرف صحى مركز جرجا بقرى كويز ومقلد لتخدم 3969 نسمة، وتبلغ قيمتها الإجمالية 28.5 مليون جنيه ، تشمل شبكات إنحدار بأطوال 7 كم وخطوط طرد باطوال 3.6 كم ومحطتى رفع ووصلات منزلية يبلغ عددها 537 وصلة.

هذا بالإضافة إلى مشروع صرف صحى قرية سلامون بمركز طما ويخدم 22101 نسمة ويبلغ قيمتها الإجمالية 50 مليون جنيه، تشمل شبكات إنحدار بأطوال 11 كم وخطوط طرد بأطوال 2 كم ووصلات منزلية، يبلغ عددها 2885 وصلة، وكذلك تشغيل المرحلة الأولى من مشروع صرف صحى قرية الصلعا بمركز سوهاج، ويخدم 6000 نسمة بقيمة إجمالية تبلغ 17.7 مليون جنيه، تشمل المحطة الرئيسية وخط الطرد وخط الإنحدار بأطوال 1000 متر وغرف منزلية، تخدم 300 منزل، كما تم استلام وتشغيل محطة رفع صرف صحى رقم 1 بمركز المراغة والتى تخدم 29400 نسمة بمدينة المراغة وتبلغ قيمتها الإجمالية 14.2 مليون جنيه.