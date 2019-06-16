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تشغيل تجريبى لوحدة عمر بن الخطاب الصحية ببورسعيد قبل تطبيق قانون التأمين الصحى

الأحد، 16 يونيو 2019 04:05 م
تشغيل تجريبى لوحدة عمر بن الخطاب الصحية ببورسعيد قبل تطبيق قانون التأمين الصحى الدكتور أحمد السبكى المشرف على مشروع التأمين الصحى
كتب وليد عبد السلام

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، التشغيل التجريبى لوحدة صحة أسرة عمر بن الخطاب تمهيداً لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد.
 
وألقى مسئولو وزارة الصحة إحدى الشركات الاستشارية الهندية، بهدف بحث التطبيق الأمثل لمنظومة طب الأسرة، ونظم الإحالة بين الوحدات ومراكز الرعاية الأولية والمستشفيات.
 
من جانبه أشار الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحي الجديد، أن الشركة الهندية ستقوم بمراجعة كافة نظم الميكنة مع الشركة المنفذة، بما يحقق الاستخدام الأمثل والوصول إلى أفضل النتائج.
 
وأكد  أن وزيرة الصحة شددت على سرعة الانتهاء من عمليات التقييم، خاصةً وأن وحدات طب الأسرة هى البوابة الرئيسية لدخول المريض منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، مؤكدةً على تقديم كافة سبل الدعم للشركة للوصول إلى أفضل النتائج، وبما يخدم التطبيق وفقاً لأعلى معايير الجودة.
 

 


التأمين الصحى

الوحدات الصحية

بورسعيد

طب الأسرة

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