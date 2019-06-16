تشغيل تجريبى لوحدة عمر بن الخطاب الصحية ببورسعيد قبل تطبيق قانون التأمين الصحى

وألقى مسئولو وزارة الصحة إحدى الشركات الاستشارية الهندية، بهدف بحث التطبيق الأمثل لمنظومة طب الأسرة، ونظم الإحالة بين الوحدات ومراكز الرعاية الأولية والمستشفيات.

من جانبه أشار الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحي الجديد، أن الشركة الهندية ستقوم بمراجعة كافة نظم الميكنة مع الشركة المنفذة، بما يحقق الاستخدام الأمثل والوصول إلى أفضل النتائج.

وأكد أن وزيرة الصحة شددت على سرعة الانتهاء من عمليات التقييم، خاصةً وأن وحدات طب الأسرة هى البوابة الرئيسية لدخول المريض منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، مؤكدةً على تقديم كافة سبل الدعم للشركة للوصول إلى أفضل النتائج، وبما يخدم التطبيق وفقاً لأعلى معايير الجودة.